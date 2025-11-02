ワールドシリーズ第6戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は10月31日（日本時間11月1日）、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に先発登板。6回を投げて5安打1失点、3-1の勝利に導いた中で、独特な変化で三振に斬った“不気味な一球”に米記者も思わず唸った。

圧巻の投球だった。2点リードの5回、カウント2-2から先頭カークに投じた9球目、91.9マイル（約147キロ）のスプリットはインコースへ。シンカー気味に落ちていき完全なボール球だったが、バットは回って三振。打席のカークは思わず無念そうな表情を浮かべた。

米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者はこの一球に驚愕。Xに実際の動画を添えながら「なんということだ」と記し、打者を翻弄するピッチングに思わず唸った。

X上の米ファンからも「えげつない」「危険だ」「まじか、地球上で最高の投手だ」「前にこれを見たことがあるか？（笑）」「ぞっとする」と、驚きの反応が続々。巧みな投球が光った場面に視線が注がれていた。



