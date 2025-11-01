かつて「草刈り場」だったFIFAランク127位はW杯欧州予選でプレーオフ進出なるか。注目選手は“23-24CL予選で計８得点”の11番「めちゃめちゃキック精度が高くて、クロスをバシバシ入れる」
北中米ワールドカップの欧州予選でここまでサプライズを提供している国のひとつが、グループLのフェロー諸島だ。
かつては「草刈り場」だったFIFAランク127位（2025年10月28日現在）のアウトサイダーは今予選、７試合を消化して４勝３敗の３位（勝点12）。残り１試合で首位のクロアチア（勝点16）を逆転できないが、２位のチェコとは勝点１差とプレーオフ進出の希望がある。
実際、フェロー諸島は現地時間10月12日にチェコを２−１と破っており、勢いに乗っている印象だ。予想外の躍進に識者の河治良幸氏も驚きを隠せない。
「正直、そこまで注目していませんでした。かなりビックリしたのが11番の選手。めちゃめちゃキック精度が高くて、クロスをバシバシ入れてきます」
その「11番の選手」とは、アルニ・フレデリクスベリ。攻撃的MFまたはウイングが主戦場の33歳で、フェロー諸島のKIクラクスビークというクラブでプレーしている。2023−24シーズンのチャンピオンズリーグ予選ではフェレンツバロシュ、BKハッケン、モルデを相手に計８ゴールを奪う活躍でKIクラクスビークの快進撃を支えた。
フェロー諸島の予選最終戦の相手はクロアチアだが、フレデリクスベリを軸に金星を挙げられるか。注目の一戦は現地時間11月14日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？
かつては「草刈り場」だったFIFAランク127位（2025年10月28日現在）のアウトサイダーは今予選、７試合を消化して４勝３敗の３位（勝点12）。残り１試合で首位のクロアチア（勝点16）を逆転できないが、２位のチェコとは勝点１差とプレーオフ進出の希望がある。
実際、フェロー諸島は現地時間10月12日にチェコを２−１と破っており、勢いに乗っている印象だ。予想外の躍進に識者の河治良幸氏も驚きを隠せない。
その「11番の選手」とは、アルニ・フレデリクスベリ。攻撃的MFまたはウイングが主戦場の33歳で、フェロー諸島のKIクラクスビークというクラブでプレーしている。2023−24シーズンのチャンピオンズリーグ予選ではフェレンツバロシュ、BKハッケン、モルデを相手に計８ゴールを奪う活躍でKIクラクスビークの快進撃を支えた。
フェロー諸島の予選最終戦の相手はクロアチアだが、フレデリクスベリを軸に金星を挙げられるか。注目の一戦は現地時間11月14日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？