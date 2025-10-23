¡ÖÂ¼¾å¥Õ¥¡¥ó¥É¡×Â¼¾åÀ¤¾´¤ÈÃÓ¾å¾´¤Î¡Ö¥«¥Í¡×ÂÐÃÌ¤¬ÌÌÇò¤¹¤®¤ë
ÃÓ¾å¾´»á¤Î¿·´©¡ØÃÓ¾å¾´¤¬¼·¸¿Í¤È¹Í¤¨¤¿¡¡À¤³¦¤ÎÆÉ¤ß¤«¤¿¡¢Ì¤Íè¤Î¤ß¤«¤¿¡Ù¤Ï¡¢º´Æ£Í¥»á¡¢Â¼¾åÀ¤¾´»á¡¢Ô¢Ê¬¸ù°ìÏº»á¤é¡Ö¼·¸¿Í¡×¤ÈÃÓ¾å»á¤¬ÂÐÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯°Û¿§¤Î¶µÍÜ½ñ¤Ç¤¢¤ë¡£Å¯³Ø¤¬¿Í´Ö¤ò¡¢Îò»Ë¤¬º£¤ò¡¢ÊªÍý³Ø¤¬±§Ãè¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¨¡¨¡¤³¤ÎËÜ¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢Â¼¾åÀ¤¾´»á¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ö¥«¥ÍÌÙ¤±¤·¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¤«¡×È¯¸À
ÃÓ¾å¡¡½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¡¢Â¼¾å¤µ¤ó¤«¤é¤´Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Â¼¾å¡¡¤Ï¤¤¡£¤¢¤ë¤È¤ºÊ¤¬ÃÓ¾å¤µ¤ó¤Î¡ØÅÁ¤¨¤ëÎÏ¡Ù¡ÊPHP¥Ó¥¸¥Í¥¹¿·½ñ¡¢2007Ç¯´©¹Ô¡Ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÃÓ¾å¤µ¤ó¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ë¤ï¤è¡×¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥À¥áÃË¤À¤È°¸ý¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ºÊ¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤Î¤è¡£°ìÅÙ¤ª²ñ¤¤¤·¤Ê¤µ¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÃÓ¾å¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃÓ¾å¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿Æü¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤ÞºÊ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ºÊ¤â¤Á¤ç¤³¤Ã¤È´é¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÓ¾å¤µ¤ó¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¸æ±ï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÓ¾å¡¡¡ØÅÁ¤¨¤ëÎÏ¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¼¾å¤µ¤ó¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤òÎã¤Ëµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤ëÄ¾Á°¤Ë¡Ö¥«¥Í¤±¤·¤Æ²¿¤¬°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤·¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢¹ñÌ±Á´°÷¤òÅ¨¤Ë²ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤ò¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼ºÇÔÎã¤È¤·¤Æ¤È¤ê¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼¾å¡¡¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¤¢¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ì¤¤À¤ËÈ¿¾Ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤âÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô¤âÅê»ñ¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¼Ò²ñ¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È°ìÀ¸·üÌ¿ÌÙ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦À¤¤ÎÃæ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NISA¤ÈiDeCo¡¡ÆüËÜ¤Ë¹¤¬¤ëÅê»ñ¥Ö¡¼¥à
ÃÓ¾å¡¡Â¼¾å¤µ¤ó¤Ï¸½ºßÆüËÜ¤òÎ¥¤ì¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Â¼¾å¡¡¤Ï¤¤¡£1Ç¯¤Î¤¦¤Á6¡Á7³ä¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£½Õ¤È½©¡¢¤ï¤ê¤Èµ¤¸õ¤¬¤¤¤¤¤È¤¤ËÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÃÓ¾å¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Â¼¾å¡¡ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢»Å»ö¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÃÓ¾å¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡°ÊÁ°¡Ö¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ä¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç½»Âð³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼¾å¡¡¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡Ê195¡¡9Ç¯8·îÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡¢»Å»öÎÌ¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ò¤É¤ó¤É¤ó¸Æ¤Ó´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤«¤éµ¢¤ë¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áº¢¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÊë¤é¤·¤Î¤Û¤¦¤¬¥é¥¯¤«¤Ê¡×¡Ö¤½¤í¤½¤íÆüËÜ¤ËÌá¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÓ¾å¡¡ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬NISA¡Ê¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ë¤ä¿·NISA¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¹ñÌ±¤Ë¡Ö³§¤µ¤óÅê»ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·¹¸þ¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÒÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢2014Ç¯¤«¤éNISA¡ÊNippon individual savings account¡á¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆNISA¡×¤ÎÇ¯´ÖÅê»ñÏÈ¤Ï40Ëü±ß¡¢¡Ö°ìÈÌNISA¡×¤Ï120Ëü±ß¡£2024Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·NISA¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤ÎÇ¯´ÖÅê»ñÏÈ¤Ï120Ëü±ß¡¢¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡×¤Ï240Ëü±ß¤Ø¤È³È½¼¤µ¤ì¤¿¡£NISA¤Ç¤ÏÈó²ÝÀÇÊÝÍ´ü´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿·NISA¤Ç¤ÏÈó²ÝÀÇÊÝÍ´ü´Ö¤¬Ìµ´ü¸Â¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÀ¸³¶Èó²ÝÀÇÊÝÍ¸ÂÅÙ³Û¤¬ºÇÂç1800Ëü±ß¤Þ¤ÇÁý¤¨¤¿¡£NISA¡¢¿·NISA¤È¤â¤Ë18ºÐ¤«¤éÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ó
¤Ê¤¼Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÍð¹â²¼¤¹¤ë¡©
Â¼¾å¡¡¾Íè¤ÎÃß¤¨¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Àµ¤·¤¤¹Í¤¨Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£iDeCo¡Ê¸Ä¿Í·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ë¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò¸Ä¿Í¤¬Ç¤°Õ¤Ç³Ý¤±¶â¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¡¢³Ý¤±¶â¤È±¿ÍÑ±×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¾Íè¼õµë¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¡£¹ñÌ±Ç¯¶â¤ä¸üÀ¸Ç¯¶â¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¸Ä¿ÍÇ¯¶â¤È¤·¤Æ¾å¾è¤»¼õµë¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï2001Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¡ÖÆüËÜÈÇ401k¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¡£2016Ç¯¤«¤é¡ÖiDeCo¡×¡Êindividual-typedefined contribution pension plan¡á¸Ä¿Í·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ë¤Ø¤ÈÌ¾¾Î¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ó
ÃÓ¾å¡¡2024Ç¯8·î5Æü¡¢³ô²Á¤¬ÂçË½Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î½ª¤ï¤êÃÍ¤Ï4451±ß°Â¤È¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡×¡Ê87Ç¯10·î19Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Çµ¯¤¤¿³ô²ÁÂçË½Íî¡ËÍâÆü¤òÄ¶¤¨¤ë²áµîºÇÂç¤Î²¼¤²Éý¤Ç¤¹¡£
Â¼¾å¡¡¤¢¤ì¤Ë¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿Êý¤âÂçÀª¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³ô²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¡¢¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¼«¸Ê»ñ¶â¤òÅê»ñ¤·¡¢ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨Êý¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¹ñ¤ÎÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»ñ»º¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿·NISA¤äiDeCo¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¹ñ¤¬Åê»ñ¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤Æ°¤¤Ç¤¹¡£
ÃÓ¾å¡¡¤½¤â¤½¤â³ô²Á¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤êÊÑÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢³ô²Á¤¬¤É¤ó¤É¤ó±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤Ë¤Ï¥É¡¼¥ó¡ª¤È²¼¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬1000±ßÃ±°Ì¤ÇÍð¹â²¼¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿Í´Ö¤¬Ä¾ÀÜ³ô¤ÎÇä¤êÇã¤¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ë¼è°ú¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤À¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¼¾å¡¡¤â¤Á¤í¤ó°ìÉô¤ÇAI¤¬¼«Æ°Åª¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢AI¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍø¤ä°ÙÂØ¤ËÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤È¡¢³ô²Á¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
ÂçË½Íî¤ÎÆü¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿
ÃÓ¾å¡¡2024Ç¯3·î¡¢Æü¶ä¡ÊÆüËÜ¶ä¹Ô¡Ë¤Ï¥¼¥í¶âÍøÀ¯ºö¤ò²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£FRB¡ÊÏ¢Ë®½àÈ÷¶ä¹Ô¡á¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤ÎÆ°¤¤â³ô¼°»Ô¾ì¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Â¼¾å¡¡Æü¶ä¤¬¥¼¥í¶âÍø¤òÆ°¤«¤¹Ä¾Á°¤Ë¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶âÍøº¹¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â³«¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ÊÆüËÜ¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤Ï0¡Á0¡¦1%ÄøÅÙ¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤Ï5¡¦25¡Á5¡¦5%ÄøÅÙ¡Ë¡£
Æñ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶âÍøº¹¤¬³«¤¯¤È¡Ö¥¥ã¥ê¡¼¥È¥ì¡¼¥É¡×¡Ê¶âÍø¤¬Äã¤¤ÄÌ²ß¤Ç»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤·¡¢¶âÍø¤¬¹â¤¤ÄÌ²ß¤ËÂØ¤¨¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë¼êË¡¡Ë¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£¶âÍø¤¬°Â¤¤±ß¤Ç»ñ¶âÄ´Ã£¤·¡¢¥É¥ë¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ëÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍÉ¤êÌá¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÓ¾å¡¡Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¿·NISA¤ÇÅê»ñ¤·¡¢¤½¤Î¥ª¥«¥Í¤¬¼Â¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î³ô¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¡¼¥È¥ì¡¼¥É¤ÈÆ±¤¸¾õ¶·¤ò°ìÈÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¡£
Â¼¾å¡¡¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤Ç·ã¤·¤¯³¤³°¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢2024Ç¯8·î¾å½Ü¤ËµÞ¤Ë¼ê»ÅÉñ¤¤¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò·èºÑ¤·¤Æ¸½¶â²½¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃÓ¾å¡¡¼ê»ÅÉñ¤¤¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë±ß¤òÊÖ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£³ô¤òÇä¤Ã¤Æ±ß¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¼ê»ÅÉñ¤¤¤ò¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬Ë½Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼¾å¡¡¤¿¤À¤·ÂçË½ÍîÍâÆü¤Î8·î6Æü¡¢³ô²Á¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î½ªÃÍ¤Ï3217±ß¹â¡Ë¡£¤¢¤Î¤È¤ËÍ¤Ï10¼Ò¤«¤é20¼Ò¤Î¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¡¢Ë½Íî¤·¤¿¤È¤¤Ë°ìµ¤¤ËÇã¤¤¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¡Êfundamentals¡á´ðÁÃÅª¤ÊºâÌ³¥Ç¡¼¥¿¡Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÓ¾å¡¡Ë½Íî¤ÎÍâÆü¤ËË½Æ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Çã¤¤¤ËÁö¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤ÊÍø±×¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇ¿Í¤Ï³ô²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¾Ç¤ê¡¢¤¢¤ï¤Æ¤Æ³ô¤òÇä¤ë¡£¸¼¿Í¤Ï³ô²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¡Ö¤·¤á¤·¤á¡×¤ÈÇã¤¦¡£¤³¤³¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃÓ¾å¾´¡ØÃÓ¾å¾´¤¬¼·¸¿Í¤È¹Í¤¨¤¿¡¡À¤³¦¤ÎÆÉ¤ß¤«¤¿¡¢Ì¤Íè¤Î¤ß¤«¤¿¡Ù¤è¤ê°úÍÑ¡Ë