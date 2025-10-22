田端信太郎氏「私は黙りません」侮辱罪での書類送検に徹底抗戦、検察の出頭要請を拒否
投資家の田端信太郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【侮辱罪で書類送検】検察への出頭を拒否し、カルロス・ゴーン事件も担当した高野隆弁護士に依頼しました。裁判が楽しみです。」を公開。侮辱罪の容疑で書類送検されたことを受け、検察からの出頭要請を拒否し、法廷で全面的に争う姿勢を鮮明にした。
動画で田端氏は、東京地検の検事から取り調べのための出頭を求める電話があったことを明かした。これに対し田端氏は「すでに刑事弁護人を選任している」と述べ、即座に出頭を拒否。以降の連絡はすべて弁護人を通すよう伝えたという。弁護人には、日産のカルロス・ゴーン元会長の事件などを担当したことで知られる高野隆弁護士を依頼したと報告した。弁護士からも検察に対し「（田端氏は）検察庁での取り調べには出頭いたしません。ここに交渉の余地はありません」と、きっぱりと伝えたことを明らかにした。
田端氏は今回の件を「損得の問題じゃない」と断言。単なる私的なトラブルではなく、「言論の自由をめぐる憲法にも関わってくるような法制度の問題だ」と位置づけ、司法のあり方を問う構えを見せた。投資家として企業に問題提起を行うことは当然の権利だとし、侮辱罪との境界線が司法行政の中でどう扱われるのか、構造的な問題として捉えていると語る。
今後、起訴された場合は略式命令を拒否し、公開の法廷で争うと宣言。「被疑者という立場から制度の内側を当事者として観察し、発信していきたい」と述べた。最後に「私は黙りません」と力強く語り、徹底的に戦う意思を示して動画を締めくくった。
