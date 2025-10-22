電気通信大学の広告に不審なQRコードが付けられているとする情報がX上で広がり、大学の公式Xが2025年10月21日、「京王線車内の本学の広告にQRコードは記載しておりません」とする注意喚起を投稿した。

大学は、すでに撤去対応済みといい、今回の事案について「利用者が誤って読み込んでしまう危険性の高い悪質な事例」と非難している。

X上で拡散された画像によると、QRコードは大学名の下の自然な位置に掲載されていた。

電気通信大学はXで、「京王線車内の本学の広告にQRコードは記載しておりません」としたうえで、広告に付けられていたというQRコードについて「悪意のあるページへの誘導の可能性がございます」と指摘。「車内広告にQRコードを見かけた際は、読み込まないようご注意ください」と注意喚起した。

電気通信大学広報・基金・卒業生室の担当者は22日、J-CASTニュースの取材に、不審なQRコードが付け加えられていた広告について、「QRコードが貼付けられていたのは1つのみであり、既に撤去済みです」と説明。「京王エージェンシー、京王電鉄に迅速なご対応をいただき、対象の全ての車両の確認を終えています」とした。

Xで注意喚起をしたほか、警察にも対応を相談しているという。

今回の事案について、「今回の事例ではあたかも本学の広告の一部であるかのように表示されており、読み込んでしまった方もいらっしゃるのではないかと思います」としたうえで、

「大学という社会的信用の高い組織が、鉄道広告という公共性の高い媒体に掲出した広告を狙ったもので、利用者が誤って読み込んでしまう危険性の高い悪質な事例と考えます」

との見解だ。

続けて、次のように対策を呼びかけた。

京王電鉄は被害状況を調査しており対応を検討中

京王電鉄広報部の担当者も22日、今回の事案についてJ-CASTニュースの取材に「事案は認識しており、SNS上で話題となっていたことから把握しました」と説明。「被害状況を調査中」といい、対応も検討中だとした。

また、これまで広告に勝手にQRコードなどの情報を付け加えられる事案は「把握していません」とする。

今回の事案について、「本件行為に対し、憤りを覚えるとともに、お客様にご心配、ご迷惑をおかけしたこと、深くお詫び申し上げます。捜査関係機関とも連携のうえ、チェック体制の強化に努めてまいります」とコメントした。