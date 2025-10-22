Ｆ１の米国グランプリ（ＧＰ）でハースのオリバー・ベアマン（２０＝英国）がレッドブルの角田裕毅（２５）を痛烈批判したことに疑問の声が出ている。

同ＧＰの３４周目、ベアマンはターン１５で角田をインサイドからオーバーテイクを試みたものの、日本人ドライバーが対応。すると行き場を失ったベアマンは衝突を避けるため、コースアウトし、スピン。結果として９位でフィニッシュしたベアマンは角田に対して「彼の行為はルールに違反し、精神にも反している」「先のことを考えない愚かな運転だ」などとぶちまけた。

しかし、英メディア「ＳＰＯＲＴ ＢＩＢＬＥ」は「角田に対する発言でベアマンが批判を浴びている」とし、ファンからは「ユウキの動きがぎこちなかったのは同意するが、絶対に追い越せないコーナーで、オリー（ベアマン）が狙ったダイブボブは一体何だったのか」「（批判は）バカげている。何を期待しているんだ？」「接触はなかったし、他にもオーバーテイクのチャンスはあった」という声が出ているという。

またＳＮＳやネット上でもベアマンの発言を不満として「審議にもならなかった」「単純にベアマンの動きが招いた自滅のスピン」「ルール違反ならスチュワードが黙っていない」「角田に優先権があった」「ベアマンにムリがあったと思う」「リプレーを見たが、ベアマンが自滅したようにしか見えない」「どう見ても自分のブレーキングミスだろ」などと書き込まれていた。