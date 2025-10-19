食楽web

●東京駅の駅ナカ施設・グランスタ東京にお目見えした注目の秋スイーツを厳選してご紹介！

日を追うごとに秋の深まりを実感できるようになった今日この頃。JR東京駅構内のエキナカ施設・グランスタ東京では、いつもよりちょっとリッチなスイーツが続々と登場中。

今回は10月＆11月に登場の秋シーズン限定新作スイーツを4品紹介していきます。どれも秋のひと時を、パステルカラーな時間へ変えてくれるスイーツばかり。ぜひチェックしてみてください！

ナッツの豊かな風味が口いっぱいに広がる「ブッセ ジャンドゥーヤ」

4個入 1650円

洋菓子店『COCORIS（ココリス）』より発売中の「ブッセ ジャンドゥーヤ」は、ココアバターとヘーゼルナッツで口どけなめらかに香ばしく仕上げたジャンドゥーヤクリームを、さっくり焼き上げたブッセ生地でサンドしたスイーツ。

クリームに混ぜ込んだキャンディングアーモンドの食感が心地よいアクセントを生み、豊かな風味とコクのある甘味を楽しむことができます。グランスタ東京店でしか入手できないレアな逸品は、お土産にチョイスすれば喜ばれること間違いなしです。

●DATA

販売エリア：1F 中央通路エリア

販売期間：2025年10月1日（水）～ ※なくなり次第販売終了

爆売れした「じゃがボルダチップス トリュフ香るクリームソース味」が再販！

4袋入 1134円

カルビーと東京ばな奈のコラボで誕生した人気ショップ『じゃがボルダ』では、秋冬限定フレーバー「じゃがボルダ トリュフ香るクリームソース味」を約1年ぶりに再販。

厚切りのポテトチップスに、トリュフの魅惑的な香りとコクのあるホワイトソースをイメージした“おいしさのしずく”を纏わせたご褒美仕様で、上品でコク深い味わいと香りが口いっぱいにジュワっと溢れ出します。

初登場だった昨秋は5万9千箱以上と驚異的な販売数を記録した注目の逸品。その実力を、ぜひご自身の舌で確認してみてください！

●DATA

販売エリア：1F 吹き抜けエリア

販売期間：2025年10月9日（木）～2026年3月末頃

マロンとレーズンの素晴らしき邂逅。「ヘヴンリーマロン」

6個入（レーズン3個・ヘヴンリーマロン3個）2780円

『(NO) RAISIN SANDWICH（ノー・レーズン・サンドイッチ）』の秋限定新作メニューは「ヘヴンリーマロン」。アーモンドパウダーをまとった香ばしいサブレで、マロングラッセ入りのバタークリームを挟んだスイーツです。

風味豊かで気品のあるマロンクリームと、スパイスを効かせたサクサク食感のサブレが抜群の調和。レーズンとバタークリームをサンドした定番の「レーズンサンド」とセットになっており、ティータイムのお供としてはもちろん、親しい方へのギフトまでシーンを問わずチョイスできるのも嬉しいポイントです。

●DATA

販売エリア：1F 吹き抜けエリア

販売期間：2025年10月2日（木）～10月31日（金）

長崎発のネオ・カスタードスイーツ「ティグレ」

4個入 1296円

福岡・長崎で今いちばん熱い注目を集めている気鋭のカスタードスイーツショップ『I LOVE CUSTARD NEUF NEUF（アイラブカスタードヌフヌフ）』。

こちらの「TIGRE（ティグレ）」は、しっとりと焼き上げたカスタード風味のスポンジ生地に、カラメルチップを加えたチョコレートを流し込んだ催事限定スイーツです。

卵のまろやかなコクとバニラの香りがふわっと広がるスポンジの優しい甘さと、カラメルの香ばしさを纏った柔らかなチョコレートが織り成すハーモニーは、口の中に幸せな美味しさの余韻を残してくれます。

なお、グランスタ東京での販売は11月1日～6日までの6日間。買い逃したくないというスイーツ好きの方は今からToDoリストやリマインダーに入れておくことを強くオススメします！

●DATA

販売エリア：B1 スクエア ゼロエリア

販売期間：2025年11月1日（土）～11月6日（木）