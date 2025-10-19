〈フジテレビへの履歴書にはスナップ写真、上司から「あの写真は、強烈だったね」と…元アナウンサー中村江里子（56）が明かす、意外だったテレビ局の試験〉から続く

1999年、8年勤めたフジテレビを退職後、結婚。フランスに移住して26年。パリや南仏を拠点に、ライフスタイルやファッションについての執筆、発信を続けているフリーアナウンサーの中村江里子さん（56）。

先ごろ、イタリア・ミラノに住むことも発表した中村さんに日本での暮らしから現在に至るまでを振り返ってもらった。

30歳で退職という苦渋の決断、その理由とは

――入社後は、小倉智昭さんが司会の朝の人気番組『どうーなってるの?!』を長く担当。にわかでない上品さ、少し浮世離れした感じで圧倒的な人気を誇っていましたが、10年足らずで退職されたんですね。

中村 1991年に入社したんですが、ある時期からあまりに忙しくなり、仕事に対する姿勢が誠実でない自分が出てきて、これは自分の姿ではないと悩むようになり99年に退職しました。意外と思われるかもしれませんが、結構真面目な性格なもので。

――とにかく真面目で誠実という印象しか受けませんよ！ 不器用なところがまた愛らしいというか。

中村 そうですか？ それならよかったです、ありがとうございます。真面目でもあるし、仕事をしっかりやりたいタイプなんです。



会社員時代の中村江里子さん

『どうーなってるの?!』は、小倉さんの進行がいつも素晴らしく、私は何もできませんでしたが、一生懸命ついていって、楽しみながらやれていました。ところがある時から、本番中にその次の仕事、別の仕事のことも考えるようになってしまい、目の前のことに集中できなくなっていったんです。

考えようによっては、いろんなことを同時にできる、頭を使い分けているとも言えるのでしょうが、私の中では「なんて失礼なことをしているんだ！」と。たった1時間半、目の前の仕事に集中できないのであれば他のことに関わっても同じようになってしまう。こんなことを続けていたら、小倉さんに話を向けられても返せないし、ことによっては放送事故にもつながるんじゃないかと。

体力はあるほうなので、いつもギリギリのところで頑張れていたと思うのですが、だんだん体も不調が出てくるように。そんななか、番組の取材中に、落馬して骨折。医師からは入院するよう言われましたが、休むことも、メディアに怪我を知られるのも嫌で、コルセットをして番組に出演していたんです。そうしたらお腹周りがふっくらとしていたために妊娠疑惑が出て……。

――裏を取らず、見た目だけでそう書かれたわけですね。

中村 週刊誌の記者さんがネタ欲しさに（笑）家の前で待ち伏せなんてこともしょっちゅうありました。いずれにしても、知らない間に溜め込んでしまった疲れやストレスが身体に出てくるようになり、まずは一度リセットしようと、たまたま30歳になった1999年に退社を決めました。

当時、局勤務の女性アナウンサーには「30歳定年説がある」など囁かれていたなかで、ちょうど30歳で辞めることになり、苦渋の決断でした。でも、その時の判断のおかげでいまもこうして元気に過ごせているんだと思います。

――「働き方改革」という発想さえなかった頃ですから、今の人には想像もできないほど忙しかったんでしょうね。

中村 睡眠時間が足りなくても、体調を崩すこともないし、もともと出不精ですから、遊びたいとも思わず、プライベートの時間がないことに不満もない（笑）。仕事をたくさんすることに喜びを感じて、一生懸命働いていたので、息抜きの必要性を知らなかったんでしょうね。

フランス人の夫との不思議で運命的な出会い

――心身が崩れるほど仕事人間で、結婚願望もなかったのに、あまりに潔く結婚を決意されましたね。

中村 結婚も、就職と同じく“タイミング”だったのだと思っています。夫は、英語は話すけど、日本語はだめ。私はフランス語を全く話せず、英語だって中学生レベル。

でも、初めて2人で食事をした時、話は噛み合わず、言葉だって2人ともいい加減なのに、とっても楽しかったんです。まさにフジテレビの面接で「楽しかった〜〜」って感じたように、その後はどうなるかわからないけれども、すくなくともその時間は楽しく有意義だった。

――著書に書かれていましたが、エレベーターに乗り合わせたことが最初の出会い。その後、パリと東京で偶然会ったという、そんな映画のようなことがあるんですね。

中村 最初の出会いは仕事で訪れた白金の都ホテル（当時）のエレベーターに乗り合わせた、それだけなんです。彼は196センチもあるので、ずいぶん大きい人がいるなあって（笑）。彼は仕事で初めて日本を訪れた初日。その彼の初めての日本、初めての日にエレベーターで乗り合わせました。

2度目はパリで。パリ在住の日本人の知り合いがいて、なんと彼はその方の同僚だったのです。「あ、エレベーターの人だ！」とお互いに分かってはいたのですが、「ぜひ、次回はランチでもしましょう！」と社交辞令の挨拶だけして別れました。

3度目は、親友から付き合ってほしいと誘われて、収録終わりに参加した会に、なんと彼がいたのです。ちょうど転勤で東京に住み始めて3週目だったそうです。

――そこまでくると、運命を感じずにはいられませんね。結婚してフランスへ渡ったことに驚きつつも、中村さんの超然としている様に、世間は妙に納得している空気だったように記憶しています。

中村 本当に不思議ですよね、これもまさにご縁、タイミングです。あの日、あの会に行かなければ今はないですから。結婚するから会社を辞めたわけではないですし、いずれは彼もフランスに帰るのだから、何がなんでもこの人と結婚したいなんて思いもなかった。ただ一緒にいると楽しいというだけでしたからね。

