¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎKEIBA¡Ù¤ÎMCÃÝËó¹È¥¢¥Ê¤¬µÙÆü¤Ë¶¥ÇÏ¾ì¤Ø¡ª¡¡¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¡©
ÃÝËó ¹ÈÏ¢ºÜ¡§¡Ø¹È¿§¤Îº¸ÇÏ¡ÙÂè28²ó
¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ð¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶¥ÇÏÃæ·ÑÈÖÁÈ¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎKEIBA¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡¢ÃÝËó¹È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÏ¢ºÜ¡Ø¹È¿§¤Îº¸ÇÏ¡Ù¡£º£²ó¤Ï¡¢ÃÝËó¥¢¥Ê¤¬µÙÆü¤Ë¶¥ÇÏ¾ì¤Ø¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ÎÏÃ¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯½©¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÇÏ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢´ÑÀï¤¹¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤µ¤²¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡ÃÏÊý¸òÎ®½Å¾Þ¤ÎJpn¶¥ì¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿10·î£·Æü¡¢Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Ëè½µËö¡¢JRA¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï¡¢£³ºÐ¥À¡¼¥È»°´§ºÇ½ªÀï¤ÎJpnµ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥À¡¼¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê°Ê²¼¡¢JDC¡Ë¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÊ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º......¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Æü¤Ë¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢JDC¤ÎÁ°¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸òÎ®½Å¾Þ¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡¡¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢º£²ó¤ÎºÇÂç¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢"¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤ë¤³¤È"¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ò¸«¤Æ¤â¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤é¤º¡¢¤»¤¤¤¼¤¤¡Ö¤³¤ÎÇÏ¡¢º£Æü¤Ï¤â¤¦µ¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤À¤Ê......¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤¿¤ÀºÇ¶á¤Ï¡¢ÇÏÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤ò¶¥ÇÏ¾ì¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¸òÎ®½Å¾Þ¤ÏÌë£¸»þº¢È¯Áö¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÆü¤ÏÃë´Ö¤Î¥ì¡¼¥¹¤«¤é¥Ñ¥É¥Ã¥¯Í½ÁÛ¡£¤Þ¤º¤³¤³¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Áá¤¤»þ´Ö¤Î¥ì¡¼¥¹¤Û¤É¡¢ÇÏ¤Î¾õÂÖ¤ÎÈ½ÊÌ¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¥á¥¤¥ó¤Î»þ´Ö¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¥ì¡¼¥¹¤Î¥¯¥é¥¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê"¥ª¡¼¥é"¤ÏÂç»ö¤À¤Ê¤È¡£Æ²¡¹¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÊâ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿ÇÏ¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Î³°ÌÜ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤¬¤è¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ÊÁ°¡¢»Í»è¤Î²ÄÆ°°è¤¬¹¤¤¤È¡¢¼«Á³¤ËÊâÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ³°Â¦¤òÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òºÙ¹¾½ã»Ò¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²ÄÆ°°è¤Î¹¤µ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇ¿Í¤¬¸«¤¿»þ¤Î´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¤¤Êµ¤¤Å¤¤¬¡£°ÊÁ°¡¢°æºêæû¸ÞÏºÀèÀ¸¤Ë¡Ö¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ÏÀ¸¤Ç¸«¤ë¤è¤ê¡¢²èÌÌ±Û¤·¤Ë¸«¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¼Á´¶¤¬¶Ñ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈæ³Ó¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°æºêÀèÀ¸¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ÊÀèÀ¸¡¢µ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ª¡Ë¡£
¡¡´Ö¶á¤ÇÇÏ¤¿¤Á¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤ÎÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¤ä¤¤ì¤¤¤ÊÌÓ±ð¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Èæ³Ó¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢°ìÆ¬°ìÆ¬¤ÎÇÏ¤Î¤ª´é¤äµóÆ°¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤µ¤Ï¤ß¤ó¤Ê£±Ãå......¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¥À¥á¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡·úÊª¤ËÆþ¤ê¡¢¾å¤Î³¬¤«¤é¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ë¼Á´¶¤¬¶Ñ°ì¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤ËÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤Î¥Ñ¥É¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢¼ý³Ï¤À¤é¤±¡ª¡¡¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤¢¡¢º£Æü¤Ï£Ç£É½©²Ú¾Þ¡ª¡¡¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ò¸«¤ÆÃíÌÜÇÏ¤ò·è¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢Í½ÁÛ¤Ï»öÁ°Äó½Ð¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤½¤¦¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³§¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤òÃí»ë¤·¤Æ¡¢±þ±ç¤¹¤ëÇÏ¤ò·è¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢½©¤Î¶¥ÇÏ¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Profile
ÃÝËó ¹È¡Ê¤¿¤±¤Þ¤¿¡¦¤Ù¤Ë¡Ë
1998Ç¯£¶·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2021Ç¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡£
¼ñÌ£¡§¶¥ÁöÇÏ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß½¸¤á¡¡·ìÅýÉ½¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¡¡¥¬¥Á¥ã¥Ô¥ó
¥â¥Ã¥È¡¼¡§¸µµ¤¤Ë¡¢ÃÏÆ»¤Ë¡¢Á°¸þ¤¤Ë
¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎKEIBA¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¦¸á¸å£³»þ00Ê¬¡Á¡Ë
¡ú¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎKEIBA¡Ù¸ø¼°HP¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä
¡ú¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎKEIBA¡Ù¸ø¼°YouTube¡ÖÃÝËó¥¢¥Ê¤ÎÆÈ¼«Ä´ºº¡ª DATAÍ½ÁÛ¡×¡ÊÅÚÍË¡¦Ìë¡Ë¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä
¡ú¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎKEIBA¡Ù¤Î¸ø¼°£Ø¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä
¡úÃÝËó¹È¥¢¥Ê¤ÎInstagram¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä