¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡Ö¡Ú50Âå60ÂåÉ¬¸«¡ÛÇ¯¶â¤Ï65ºÐ¤Ç¼õµë¤Ï¥À¥á¡ª¥Ù¥¹¥È¤ÊÇ¯¶â¼õµëÇ¯Îð¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª¡×¤Ë¤Æ¡¢¸µ¶ä¹Ô°÷FP¤Î¤Õ¤ß¤Î»á¤¬¡ÈÇ¯¶â¤Ï65ºÐ¤«¤é¡É¤È¤¤¤¦ÄÌÀâ¤Î´í¸±À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Õ¤ß¤Î»á¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¶â¤Ï65ºÐ¤«¤é¤ÈÇùÁ³¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÈó¾ï¤Ë´í¸±¡×¡Ö¤½¤Î¾ï¼±¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢¾­ÍèÅª¤Ë¿ôÉ´Ëü±ßÂ»¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£

¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤ÎÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤¬¡È¿ÀÀ»¼çµÁ¡ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÔÆÀ¡Ë¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¹ñ¤äÌò½ê¤ÏËÜÅö¤ËÍ­Íø¤Ê¼õ¤±¼è¤êÊý¤Þ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£Ç¯¶â¼õµë¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢¸¶Â§65ºÐ¤«¤é¤Î¼õµë¡¢60～64ºÐ¤Ç¼õ¤±¼è¤ë·«¾å¤²¼õµë¡¢66～75ºÐ¤Ç¼õ¤±¼è¤ë·«²¼¤²¼õµë¤Î3¤Ä¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¶ñÂÎÅª¤«¤Ä¼ÂÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£·«¾å¤²¡¦·«²¼¤²¼õµë¤Ç¼õµë³Û¤ÏÂç¤­¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë¤¬¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡È¼ê¼è¤ê¡É¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Î¶â³Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÇ¶â¤äÊÝ¸±ÎÁ¤Î±Æ¶Á¤Þ¤ÇÆ§¤Þ¤¨¤ë¤Ù¤­¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£

ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¶â¼ýÆþ¤¬·î12Ëü±ß¤ò²¼²ó¤ë¤È½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ê¤ê¡¢VIPÂÔ¶ø¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿·¾ï¼±¡£¤Õ¤ß¤Î»á¤Ï¡ÖÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½»Ì±ÀÇ¤ä·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤¬ÂçÉý¤Ë°Â¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°åÎÅÈñ¼«¸ÊÉéÃ´¤Î¾å¸Â¤â°ú¤­²¼¤²¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¼ê¼è¤ê¸úÎ¨¤¬ºÇÂç²½¤µ¤ì¤ë¡×¤È²òÀâ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯¶â³Û¤¬12Ëü±ß¤ò¾å²ó¤ë¾ì¹ç¡¢¤¢¤¨¤Æ·«¾å¤²¤·¤ÆÄ´À°¤¹¤ëÊýË¡¡¢12Ëü±ß¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï·«²¼¤²¤Ç12Ëü±ßÂæ¤Þ¤ÇÁý¤ä¤¹¶ñÂÎÅª¤Ê·×»»¥¹¥Æ¥Ã¥×¤â¾ÜºÙ¤ËÅÁ¼ø¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¡ÖÇ¯¶â¤ä¤ª¶â¤ÎÁªÂò¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀµ²ò¤¬°ã¤¦¡£»×¹ÍÄä»ß¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤¬°ìÈÖ´í¸±¡×¤È¤·¡¢²ÈÂ²¹½À®¤ä»ñ»º¾õ¶·¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤Þ¤ÇÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×À­¤òÁÊ¤¨¤¿¡£Æ°²è¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¤ÈÊüÃÖ¤»¤º¡¢º£Æü¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿·×»»¼°¤Ç¤´¼«¿È¤Î¿ô»ú¤ÎÌÜ°Â¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÌµÎÁ¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ä¸ÄÊÌÁêÃÌ¤â°ÆÆâ¡£º£¸å¤â¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤ª¶â¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Æ°²è¤ò½ª¤¨¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

02:06

Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Áª¤ÖÇ¯¶â¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤½¤ÎÎ¢Â¦
07:40

¼ê¼è¤êºÇ¶¯¡ªÇ¯¶â12Ëü±ß¥¾¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¼ÂÁ©·×»»¥¬¥¤¥É
12:53

Âà¿¦¶â¡¦Ç¯¶â¡¦»ñ»º¤¹¤Ù¤Æ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¬¥¤¥É¾Ò²ð

´ØÏ¢µ­»ö

¸µ¶ä¹Ô°÷FP¡Öºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î¡È¥¸¥ì¥ó¥Þ¡É²òÀâ―2026Ç¯¥ëー¥ë²þÀµ¤Ç²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡©¡×

¸µ¶ä¹Ô°÷FP¡Öºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î¡È¥¸¥ì¥ó¥Þ¡É²òÀâ―2026Ç¯¥ëー¥ë²þÀµ¤Ç²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡©¡×

 ¸µ¶ä¹Ô°÷FP¤¬·Ù¹ð¡Ä¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤¬Ì¿¼è¤ê¡ª2026Ç¯Âç²þ³×¤Îºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¡¢50Âå¤ÏÍ×Ãí°Õ

¸µ¶ä¹Ô°÷FP¤¬·Ù¹ð¡Ä¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤¬Ì¿¼è¤ê¡ª2026Ç¯Âç²þ³×¤Îºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¡¢50Âå¤ÏÍ×Ãí°Õ

 ¸µ¶ä¹Ô°÷FP¤Õ¤ß¤Î»á¤¬»ØÅ¦¡Ö¹ñ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬¿½ÀÁ¤·¤Ê¤¤¤È1±ß¤âÇ¯¶â¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×―¶Ã¤­¤Î»ö¼Â¤ÈÂÐºö¤òÅÁ¼ø

¸µ¶ä¹Ô°÷FP¤Õ¤ß¤Î»á¤¬»ØÅ¦¡Ö¹ñ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬¿½ÀÁ¤·¤Ê¤¤¤È1±ß¤âÇ¯¶â¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×―¶Ã¤­¤Î»ö¼Â¤ÈÂÐºö¤òÅÁ¼ø
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¤Þ¤ë¤Ã¤È¥Þ¥Í¡¼_icon

¤Þ¤ë¤Ã¤È¥Þ¥Í¡¼

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 2.15Ëü¿Í 83 ËÜ¤ÎÆ°²è
~¸µ¶ä¹Ô°÷¤¬¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÇ¯¶â¡×¤Î¤Ï¤Ê¤·~¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¿Ìä¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸µ¶ä¹Ô°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Ê£»¨¤ÊÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
youtube.com/channel/UCRTbgK6CrrCMNgpKBVfybFg YouTube