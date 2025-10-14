¡ÚÂ®Êó¡ÛÆüËÜÂåÉ½¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¡ª µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤Ê¤É¸½¾õ¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç»Ë¾å½é¤Î²¦¹ñ·âÇË¤Ê¤ë¤«
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£19»þ30Ê¬¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¡¢±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡Ë¡¢ÈÄÁÒÞæ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë¡¢¹â°æ¹¬Âç¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡Ë¡¢Ä®ÅÄ¹À¼ù¡Ê¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¡Ë¡¢ÉÚ°Â·òÍÎ¡ÊÌµ½êÂ°¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¼çÎÏ¤¬²ø²æ¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç·ç¾ì¤¹¤ëÃæ¡¢10Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ï2¡Ý2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯10Æü¤Î´Ú¹ñÀï¤Ç5¡Ý0¤ÎÂç¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î°ìÀï¤Ç¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤«¤éÀèÈ¯4¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡£¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç²¹Â¸¤·¤¿³ùÅÄÂçÃÏ¤ä¾åÅÄåºÀ¤¤ò´Þ¤á¤Æº£²ó¤Î¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë¤Û¤Ü¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£Â¼ó¤ÎÉé½ý¤òÊú¤¨¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¤â¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡Û
¢§GK
1 ÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¢§DF
3 Ã«¸ý¾´¸ç¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
4 ÅÏÊÕ¹ä¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë
25 ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡¿¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ë
¢§MF
8 ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
10 Æ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
13 ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô¡Ë
15 ³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
20 µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
21 º´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
¢§FW
18 ¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë
¡ÚÆüËÜÂåÉ½¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û
12 ÂçÇ÷·É²ð¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
23 ÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
2 ¶¶²¬Âç¼ù¡Ê¥¹¥é¥ô¥£¥¢¡¦¥×¥é¥Ï¡¿¥Á¥§¥³¡Ë
5 Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë
6 Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
7 ÁêÇÏÍ¦µª¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
9 Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
14 °ËÅì½ãÌé¡Ê¥Ø¥ó¥¯¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
16 °ÂÆ£ÃÒºÈ¡Ê¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡Ë
17 ÅÄÃæÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
19 ¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¡¿¥ª¥é¥ó¥À¡Ë
22 À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥ë¡¦¥¢¡¼¥ô¥ë¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
24 ÀÆÆ£¸÷µ£¡Ê¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¡Ë
26 Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡ÊÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ç2Ê¬11ÇÔ¡£»Ë¾å½é¤Î¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¼è¤ì¤ë¤«¡£Í×ÃíÌÜ¤À¡£
¡ÊABEMA¡¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ë