¡¡½÷Í¥¡¦ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÎÁÜººÊóÆ»¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ ¡ÈÌ¾¥³¥ó¥Ó¡É ¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡¢TBS¡¦°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö10·î11ÆüÇÛ¿®¤Î¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï¸üÏ«¾Ê´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¤ÎÁÜºº¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8·î20Æü¤Ë¼«Âð¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤¿ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°Æü¤Î¹¹¿·¤òºÇ¸å¤ËInstagram¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î·çÀÊ¤âÁê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Î»ýÉÂ¤«¤é ¡È¤Þ¤¿·ò¹¯ÌÌ¤ÎÌäÂê¤«¡É ¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ç¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡× ¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÊÆÁÒ¤¬Ã¯¤è¤ê¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ°Â½»¥¢¥Ê¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ø¤Ô¤Ã¤¿¤ó¤³¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤À¡£2005Ç¯¤Î½éÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢½Ð±é¤ÏÄÌ»»15²ó¡£¥í¥±¤Ç¸«¤»¤ëÂ©¤Î¤¢¤Ã¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï ¡È¤ª»÷¹ç¤¤¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡É ¤È¤Þ¤ÇÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö½éÅÐ¾ì»þ¤ÎÍá°á¥Ç¡¼¥È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢´ÑÍ÷¼Ö¤Ç¤ÎÌ©¼¼¥Ç¡¼¥È¡¢¤Þ¤¿2012Ç¯¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¸ø±é¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤ò¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2017Ç¯¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡ØÊÆÁÒÎÃ»Ò¤ÎÎø¿Í¸õÊä¤Ë°Â½»¥¢¥ÊÉâ¾å¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Îµ»ö¤ò¡¢2¿Í¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¥·¡¼¥ó¡£Èà¤é¤Ï¤½¤Î¤È¤¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬°Â½»¥¢¥Ê¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤Î¤Ê¤«¤ÇÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤¿ºÝ¤Ï¡Ø¤è¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÎÃ»Ò¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢º£¤â¸ì¤êÁð¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡ØTHE TIME,¡Ù¡Ø¾ðÊó7days¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¡ÊÆ±·Ï¡Ë¤Ç·ÝÇ½¿Í¤ÎÉÔ¾Í»ö¤âÅÁ¤¨¤ëÎ©¾ì¡£¤â¤·ÊÆÁÒ¤ÎÁÜºº¤¬¿ÊÅ¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î ¡ÈÁêËÀ¡É ¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÆÉ¤ß¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢
¡ÔÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Î¤ä¤Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤Ã¤¿¤é°Â½»¤µ¤ó¤âÆÉ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤«¡¢¡¢¡¢ Ê£»¨¤ä¡¢¡¢¡¢¡Õ
¡ÔÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Î·ï¤Ç¤¹¤°Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï°Â½»¤µ¤ó¡Õ
¡ÔÊÆÁÒ¤µ¤ó¤ÈTBS°Â½»¥¢¥Ê¤È¤Î¤«¤±¤¢¤¤¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤¡¡Õ
¡¡¤È¡¢Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤ÇÁûÆ°¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤Ê¤ª¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤ÏºòÇ¯¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾Åç¤Þ¤É¤«¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï2021Ç¯9·î¡¢¡Ø¤Ô¤Ã¤¿¤ó¤³¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡Ù¤ÎºÇ½ª²ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤Ë¡Ø¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¼ä¤·¤²¤Ë¸ì¤ê¡¢¡Ø¡Ê»ä¤¬¡Ë²¿¤«¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤Ï ¡È¤Ô¤Ã¤¿¤ó¤³¥«¥ó¡¦¥«¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡É ¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¡¢ÆÃÈÖ²½¤òÄó°Æ¡£
¡¡°Â½»¥¢¥Ê¤â¡ØÊÆÁÒ¤µ¤ó¤¬¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ô¤Ã¤¿¤ó¤³¥«¥ó¡¦¥«¥ó¤¬¡¢¤¤Ã¤È¤Þ¤¿¤ª¼ÙËâ¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤³¤«¤Çº£²ó¤Î·ï¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Ë¿ø¤¨¤Æ¡¢°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë»ö¾ð¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Ìµ»ö¤ËºÆ³«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òµ§¤ê¤¿¤¤¡¼¡¼¡£