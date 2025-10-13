レクサスの「小型スポーツセダン」黒さ強調した「特別モデル」がカッコイイ！ 超豪華な「ブラック塗装×スモークメッキ」で仕上げた「IS F SPORT Mode Black IV」とは！

レクサスの人気FRスポーツセダン「IS」シリーズに設定された特別仕様車に、「F SPORT Mode Black」があります。

このモデルは、エクステリアとインテリアにブラックアクセントを加え、もともとスポーティかつスタイリッシュだったISを、より印象的に仕上げているのが特徴です。

【画像】超カッコいい！ これが黒いレクサス「小型スポーツセダン」です！（52枚）

現行のISシリーズは2025年9月いっぱいで販売終了し、新型モデルへと移行しましたが、直近の2025年8月には「IS350」と「IS300h」にF SPORT Mode Black IVが設定され、大きな注目を集めました。

この「F SPORT Mode Black」は、ISの外装・内装を黒基調でまとめた特別仕様車に与えられる名称です。

「匠の手仕事が深化させたブラックデザイン」がテーマとなっており、スポーティさに磨きをかける「美しいブラック」仕上げが印象的。

2025年1月には「IS500」「IS300」「IS300h（FR仕様）」に最新の特別仕様となる「F SPORT Mode Black IV」が設定され、先述のように2025年8月には「IS350」と「IS300h」にも設定が広がりました。

同車のボディサイズは、全長4710mm×全幅1840mm×全高1435mm（AWDモデルは全高1440mm）と、レクサスのセダンとしてはコンパクト、

パワートレインは、「IS350」にはV型6気筒の3.5リッターエンジンと電子制御8速AT「8-speed SPDS」を組み合わせ、「IS300h」には直列4気筒の2.5リッターエンジンとハイブリッドシステムに電子式無段変速機の組み合わせとなります。

また、駆動方式はIS350が2WD、IS300hがAWDです。

そんな「F SPORT Mode Black IV」では、特別なエクステリアとして、BBS製ブラック塗装の鍛造アルミホイール、ブラックステンレスのウインドーモール、ブラック塗装とスモークメッキ加飾が施されたドアミラー、三連フルLEDヘッドランプ、LEDフロントターンシグナルランプを装備。

質感の異なるブラックパーツが独特の雰囲気を演出し、デザインを引き締めます。

ボディカラーは、「チタニウムカーバイドグレー」「ホワイトノーヴァガラスフレーク」「ソニックチタニウム」「ソニッククロム」「ソニックイリジウム」「グラファイトブラックガラスフレーク」「ラディアントレッドコントラストレイヤリング」「ヒートブルーコントラストレイヤリング」の8種類。

どのカラーを選んでも特別な黒のパーツが映える見た目になり、また「グラファイトブラックガラスフレーク」では車体もパーツも黒ということで“真っ黒”になりますが、凄みのあるコーディネートで迫力はより増加します。

さらに特別装備のインテリアとしては、専用のウルトラスエードのスポーツシート、ディンプル本革ステアリング、ディンプル本革シフトノブ、8インチTFT液晶式メーターがあります。

光の当たり方によって表情を変える銀墨ブラックのステアリングは触り心地も良く、ウルトラスエードのシートは快適。

8インチTFT液晶式メーターは専用オープニングで起動し、ブラック基調で統一されたスポーティなインテリアは、「F SPORT Mode Black IV」の特別感を演出しました。

※ ※ ※

このような特別仕様の「F SPORT Mode Black IV」。

ISの現行モデルが2025年9月いっぱいで販売を終了したため、同年8月に登場したばかりの「IS350」と「IS300h」の「F SPORT Mode Black IV」も同時に販売終了しており、わずかな期間に契約できた人は幸運だったかもしれません。

そして先述のように2025年9月に新型ISが発表され、まだ詳細な発売日などはアナウンスされていませんが、新型にも「Mode Black」シリーズが設定されるのか注目したいところです。