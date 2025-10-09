HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II 』が今月発売、11%OFFの今予約せよ
現在、『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の後の世界を描く、SQUARE ENIX（スクウェア・エニックス）から10月30日発売予定の『ドラゴンクエストI＆II』がお得に登場しています。
名作がHD-2Dグラフィックで蘇る！ 10月30日発売のSwitch版『ドラゴンクエストI＆II』が事前予約でお買い得！
『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の後の世界を描く『ドラゴンクエストI』と『ドラゴンクエストII』が１つのソフトになった、Switch版『ドラゴンクエストI＆II』が、事前予約でお買い得です。
本作は、シリーズの原点ともいえる名作RPGの新作リメイク作品で、『オクトパストラベラー』などでも採用されたHD-2D表現を採用。
ドット絵と3D描写を融合させたHD-2Dは、『オクトパストラベラー』などで採用された表現方法で、懐かしさと新しさを同時に味わえるのが特長です。
今回のリメイクでは、背景やキャラクター、エフェクトが高精細化され、オリジナル版では表現できなかった細やかな情景描写が可能に。フィールドや街の光と影、魔法や戦闘エフェクトまで丁寧に作り込まれています。
今なら11％オフ。予約するならこのタイミングで
本作の発売日は2025年10月30日（木）で、Amazonでは希望小売価格から11％オフで予約受付中。Nintendo Switch用ソフトとしてリリースされるため、テレビでも携帯モードでもプレイできるのも嬉しいポイントです。
HD-2Dによって再構築された『ドラゴンクエストI＆II』は、懐かしさと新しさが見事に融合した作品。11％オフのうちに予約しておくのが賢い選択です。発売日を待ちながら、ロトの伝説が再び語られるその瞬間に備えましょう。
