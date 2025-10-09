Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年10月7日(火)0時から10月10日(金)23時59分まで｢Amazonプライム感謝祭｣を開催中。

セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の後の世界を描く、SQUARE ENIX（スクウェア・エニックス）から10月30日発売予定の『ドラゴンクエストI＆II』がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

名作がHD-2Dグラフィックで蘇る！ 10月30日発売のSwitch版『ドラゴンクエストI＆II』が事前予約でお買い得！

『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の後の世界を描く『ドラゴンクエストI』と『ドラゴンクエストII』が１つのソフトになった、Switch版『ドラゴンクエストI＆II』が、事前予約でお買い得です。

Image: Amazon.co.jp

本作は、シリーズの原点ともいえる名作RPGの新作リメイク作品で、『オクトパストラベラー』などでも採用されたHD-2D表現を採用。

ドット絵と3D描写を融合させたHD-2Dは、『オクトパストラベラー』などで採用された表現方法で、懐かしさと新しさを同時に味わえるのが特長です。

今回のリメイクでは、背景やキャラクター、エフェクトが高精細化され、オリジナル版では表現できなかった細やかな情景描写が可能に。フィールドや街の光と影、魔法や戦闘エフェクトまで丁寧に作り込まれています。

今なら11％オフ。予約するならこのタイミングで

mage: Amazon.co.jp

本作の発売日は2025年10月30日（木）で、Amazonでは希望小売価格から11％オフで予約受付中。Nintendo Switch用ソフトとしてリリースされるため、テレビでも携帯モードでもプレイできるのも嬉しいポイントです。

HD-2Dによって再構築された『ドラゴンクエストI＆II』は、懐かしさと新しさが見事に融合した作品。11％オフのうちに予約しておくのが賢い選択です。発売日を待ちながら、ロトの伝説が再び語られるその瞬間に備えましょう。

ドラゴンクエストI＆II - Switch 6,838円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年10月9日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

