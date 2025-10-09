ほのぼのとしたピクニックの風景が癒されると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で28万回再生を突破し、「なんでこんな可愛いん…」「幸せが溢れている」「宝物みたいな時間や」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：久しぶりにピクニックへ行った結果→相思相愛な『女の子と犬2匹』が…あまりにも尊い『幸せな光景』】

久しぶりのピクニックへ

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」では、豆柴『うに』くん、ゴールデンレトリバー『おから』ちゃん、1歳の女の子『ほの』ちゃんの仲睦まじい姿がたびたび話題となります。今回は、みんなで外に遊びに行ったときの様子を紹介しました。

ずいぶん涼しくなってきた夏の終わりに、公園でピクニックをすることにしたそうです。到着すると、うにくんとおからちゃんは早速レジャーシートの上へ。可愛らしい2匹の姿に、近くで遊んでいた子供たちが駆け寄ってきたといいます。2匹は、子供たちのナデナデを堪能することとなったのでした。

まったりくつろぐわんこたち

パパは、2匹のために焼き芋のおやつを用意していました。うにくんとおからちゃんに少しずつあげたといいます。ときには、ほのちゃんが食べることも。

たくさん食べた2匹は、レジャーシートの上で横になってくつろぎ始めたそうです。温かな陽射しを浴びながら、2匹ともついつい眠りを誘われます。広大に広がる芝生には見向きもせず、気持ちのいいお昼寝を楽しんでいたといいます。

女の子もくっついてきて…

そこに、ほのちゃんもやってきました。ほのちゃんは、お昼寝中のおからちゃんが気になる様子。ぎゅっと抱きついたり、そばに寄り添ったり、いつまでも離れなかったといいます。

家の中でも仲良しな3兄妹ですが、外に出ても変わらないよう。あまりに微笑ましい光景に、見ている方まで癒されます…♡

そのあとは、公園をぐるりと一周して、お散歩を楽しんだとか。たくさん歩いて疲れてしまったうにくんは、帰り道ではカートの荷台に乗って移動していたそうです。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「自然と頬が緩んでしまいます」「見ているだけで幸せな気分になります」「3兄妹の笑顔に癒されました」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。