《この度、2025年9月30日をもちまして、契約満了に伴いスターダストプロモーションを退所いたします。》

9月30日までに自身のインスタグラムを更新し、所属事務所からの退所を報告した女優の佐藤めぐみ（40）。佐藤は’01年にドラマ『3年B組金八先生』（TBS系）でデビュー。’07年にはNHKの連続テレビ小説『ちりとてちん』では準ヒロインに抜擢され一躍人気女優に。その後も多くのドラマ、映画、舞台で活躍し、最近では9月に最終回を迎えたドラマ『最後の鑑定人』（フジテレビ系）にも出演していた。

順風満帆な女優人生を送っていた佐藤の突然の退所に、ネット上では“ある噂”が囁かれていて――。

「DOMOTOの堂本光一さん（46）と“いよいよゴールインか”とファンたちを大いにザワつかせました。というのも、堂本さんと佐藤さんは’23年2月に一部スポーツ紙によって熱愛が報じられており、そのときですでに交際歴は約10年に渡ると伝えられていました。そのため、報道時点から結婚の噂は絶えませんでした」（スポーツ紙記者）

そんななか、佐藤のインスタグラムにもある“異変”が――。

「6日の時点で、佐藤さんのインスタグラムのアカウントが削除されたのです。退所報告の投稿も見ることができなくなっており、同日に公式ブログも閉鎖していました」（スポーツ紙記者）

この件でファンが再びザワつくことに。

《光一くんの例のあの女性がインスタ消したの てか昨日話してたやつwwww結婚だよ》

《しょうがない、結婚するんだから 突然の退所、インスタとブログ削除、このあわただしさが物語ってる》

《さとめぐどうしたの？インスタのアカウントもブログも削除してるけど》

《サトメグ、インスタもだけど公式でやってたブログも消したね》

《さとめぐ、インスタのアカウント削除してるよ》

《佐藤めぐみインスタ削除したか。一般人だからか、新しくアカウント作って リスタートか 光一婦人か！》

（すべて原文ママ）

と、やはり一部のファンからは“結婚説”が再浮上した。芸能記者はこう話す。

「佐藤さんは今後の活動に関して、《これから先も、多くの方々の支えに感謝して、自分のペースで一歩ずつ歩んでいきたいと思います。》と伝えていましたが、親しい関係先には“芸能活動を休止する”と話しているとか。レギュラーの仕事も、退所とともに控えていく方向のようです。とはいえ、業界で光一さんと佐藤さんの結婚バナシはまだ聞こえてきていませんね」