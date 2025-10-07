15ºÐ¤ÎÌ¼¤Î´íÆÆ¤Ë¡¢X JAPAN¡¦hide¤ÏÉÂ¾²¤Ø¶î¤±¤Ä¤±¡ÄË´¤ÆñÉÂ¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖÌóÂ«¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤È´ñÀ×¤ÎÊª¸ì
¡¡¤½¤ÎÊÌ¤ì¤Ï¤â¤Ï¤äÅÁÀâ¤Ç¤¢¤ë¡£1998Ç¯5·î7Æü¸á¸å¡¢ÃÛÃÏËÜ´ê»û¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡ÖX JAPAN¡×¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ëhide¤Î¹ðÊÌ¼°¤À¤Ã¤¿¡£5ÆüÁ°¤Ë33ºÐ¤ÇµÞÀÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖGM1¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥·¥É¡¼¥·¥¹¡Ê··¿¡Ë¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¿¿Í³»Ò¤µ¤ó¡£20ºÐ¤Þ¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤ÆñÉÂ¤À¤Ã¤¿
hide¤¬½ñ¤¤¤¿¼ê»æ¤Ë¤Ï¡Ä¡¡©︎»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡¡»²Îó¼Ô¤ÏÌó5Ëü¿Í¤Ç¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï²ÎÍØ³¦¤Î½÷²¦¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Î»þ¤è¤ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ò¤Ä¤®¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿ÆñÉÂ¾¯½÷
¡¡µÞ»à¤ÎÍâÆü¤«¤é½Ð´½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡¢¤Ò¤Ä¤®¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤¿¡£Åö»þ17ºÐ¤Îµ®»Ö¿¿Í³»Ò¤À¤Ã¤¿¡£ÆñÉÂ¤Î¿¿Í³»Ò¤òhide¤¬Îå¤Þ¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸òÎ®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¿¿Í³»Ò¤ÎÊìÏÂ»Ò¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö´íÆÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âhide¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¹ðÊÌ¼°¤¬½ª¤ï¤ê¡¢°äÂÎ¤¬»û¤ò½Ð¤¿¡£¿¿Í³»Ò¤Î¾è¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤âÂ³¤¯¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈáÌÄ¤¬¿¿Í³»Ò¤Î¼Ö¤òÊñ¤ó¤À¡£¤½¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£¿¿Í³»Ò¤¬ÂçÀ¼¤Çµã¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡£²£¤Ë¤¤¤¿ÏÂ»Ò¤ÏÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤º¤Ã¤Èµã¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Ï¤¹¤°²£¤Ç¤ªÊÌ¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò»×¤¦¤È¡¢²Ä°¥¤½¤¦¤Çµã¤±¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥À¥á¤â¤È¤À¤Ã¤¿¡Öhide¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÎÏ¢Íí
¡¡¿¿Í³»Ò¤Èhide¡£Ç¯Îð¤â¶¶ø¤â°ã¤¦2¿Í¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ºò²Æ¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÂçÌî¼÷(¤Ò¤µ)»Ò(¤³)¡ÊµýÇ¯73¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ÆñÉÂ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¡Ö¥á¥¤¥¯¡¦¥¢¡¦¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡×ÆüËÜ»ÙÉô¡ÊMAWJ¡Ë¤Î¸µ»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ç¡¢À¸³¶¤Ç3000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÌ´¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤ÈËÛÁö¤·¤¿¡£
¡¡¼÷»Ò¤ÏÀ¸Á°¡¢¡Ö¥á¥¤¥¯¡ÊMAWJ¡Ë¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÌ´¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¿Í³»Ò¤Á¤ã¤ó¤Èhide¤µ¤ó¤Î¤ª±¢¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂ»Ò¤¬MAWJ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢hide¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë3Ç¯Á°¤Î95Ç¯½©¤À¤Ã¤¿¡£¹ü¿ñ°Ü¿¢´Ø·¸¤Î²ñÊó¤ÇÏ¢ÍíÀè¤òÃÎ¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö¹ü¿ñ°Ü¿¢¤ÎÁ°¤Ë»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤¿¼÷»Ò¤¬ÏÂ²Î»³»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤ÇÌ´¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¿¿Í³»Ò¤ÏÅú¤¨¤¿¡£
¡Öhide¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÃÇ¤é¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¼÷»Ò¤Ï¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢hide¤Î»öÌ³½ê¤òË¬¤Í¤ë¡£¿¿Í³»Ò¤Î»×¤¤¤òÏÂ»Ò¤¬ÄÖ¤Ã¤¿¼ê»æ¤òÅÏ¤¹¤È¡¢»öÌ³½êÂ¦¤Ï¡Öhide¤Ï¤ä¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤ÏÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡¼÷»Ò¤«¤é¡Ö²ñ¤¨¤½¤¦¤À¡×¤ÈÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î¤³¤È¤òÏÂ»Ò¤¬²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡ÖÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤°²£¤Ë¤¤¤¿¿¿Í³»Ò¤È2¿Í¤Ç¡¢¡Ø¤¦¤½¡©¡¡¤¦¤½¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡Ø¹È¡Ù¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤ò¡Ä
¡¡¿¿Í³»Ò¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡ÖX JAPAN¡×¤Î¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤Î¤Ï¤½¤ÎÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤À¡£¸ø±é¸å¡¢¿¿Í³»Ò¤¿¤Á²ÈÂ²¤È¼÷»Ò¤¬¹µ¤¨¼¼¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢hide¤ÏÉñÂæ°áÁõ¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×
¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¿¿Í³»Ò¤¬Åú¤¨¤ë»þ¡¢hide¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ª¤ò·Ú¤¯¿¿Í³»Ò¤ÎÊý¤Ë·¹¤±¤¿¡£ÏÂ»Ò¤Ï»×¤Ã¤¿¡£
¡Öhide¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Î¼ê»æ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¼ê»æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉÂµ¤¤Î¿¿Í³»Ò¤ÏÂç¤¤ÊÀ¼¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤¬°Ï¤àÃæ¡¢¿¿Í³»Ò¤Ï¼«Ê¬¤ÇÊÔ¤ó¤À¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£hide¤Ï¼ó¤Ë¤¯¤ë¤Ã¤È´¬¤¡¢ÍÑ°Õ¤·¤¿¹õ¤¤¥®¥¿¡¼¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¡£¡Ø¹È¡Ù¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤ò¤Ä¤ÞÃÆ¤¡¢¤½¤Î¥®¥¿¡¼¤ò¿¿Í³»Ò¤ËÂ£¤Ã¤¿¡£
À¤³¦¤Ç23ÎãÌÜ¤ÎÆñÉÂ
¡¡¿¿Í³»Ò¤Ï81Ç¯3·î¡¢ÉãÀ¯¿Í¡¢ÊìÏÂ»Ò¤Î¼¡½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ð¤Î¿Î(¤Ò¤È)Èþ(¤ß)¤È¤Ï2ºÐÈ¾°ã¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£ÏÂ»Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¤è¤¯Å¾¤ó¤À¡£
¡ÖÊÑ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢°Û¾ï¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¡ÖÁáÀ¸¤Þ¤ì¤À¤«¤é¡¢À®Ä¹¤¬ÃÙ¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÂÎ¤ò²£¤¿¤¨¤ë¡£ÏÂ»Ò¤Ï¤è¤ê¾Ü¤·¤¯¸¡ºº¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼ÒÏÂ²Î»³°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÉÂ±¡¤òË¬¤Í¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¡ÖGM1¥¬¥ó¥°¥ê¥ª¥·¥É¡¼¥·¥¹¡Ê··¿¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÆñÉÂ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°å»Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»þÀ¤³¦¤Ç23ÎãÌÜ¡¢¿¿Í³»Ò¤¬ºÇÇ¯¾¯¤Î´µ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£Ç¾¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´¿È¤ÎÂ¡´ï¤ËÅü»é¼Á¤Ê¤É¤¬ÃßÀÑ¤·¡¢ÏÃ¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢±¿Æ°µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£20ºÐ¤Þ¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡Ö¥á¥¤¥¯¡¦¥¢¡¦¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡×¤¬²Æì¤ËÆüËÜ»ÙÉô¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï92Ç¯¤À¡£»öÌ³¶É¤òÅìµþ¤Ë°Ü¤·¤¿94Ç¯¡¢¼÷»Ò¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡²ÝÂê¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¤ÎÄã¤µ¤À¤Ã¤¿¡£¼÷»Ò¤Ïhide¤È¿¿Í³»Ò¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¿¿Í³»Ò¤ÎÎ»²ò¤¬É¬Í×¤À¡£ÏÂ»Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤ÏÅö½éµñÈÝ¤·¤¿¡£
¡ÖÉÂµ¤¤ÎÂÎ¤ò»£±Æ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âºÇ½ªÅª¤Ë¼èºà¤òÎ»¾µ¤¹¤ë¡£±¡Æâ³Øµé¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î»Å»ö¤Ï¿¿Í³»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¿Í¤Ë¤âÌµÍý¤Ê¤Î¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿ÀÍÍ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ÆÆñÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎÉÂµ¤¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿ÀÍÍ¤¬¿®¤¸¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¿¿Í³»Ò¤µ¤ó¤òÎå¤Þ¤·¤¿hide¤Î¼ê»æ
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î2¿Í¤Î¸òÎ®¤Ï¡¢Ì±Êü¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼÷»Ò¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤À±ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿¿Í³»Ò¤Èhide¤ÏÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£96Ç¯3·îËö¡¢15ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿¿Í³»Ò¤Ï°ì»þ¡¢´íÆÆ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿hide¤ÏÉÂ¾²¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¡£
¡Ò¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¤½¤ì¤«¤é¡¡¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ê
¡¡¥Á¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¦°Ì¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤¤Î¶ô¤ª¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡Ó¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¡¿¿Í³»Ò¤Ï»à¤ÎÊ¥¤«¤éÀ¸´Ô¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï¤Ê¤¼¡¢¤³¤ì¤Û¤É¿¼¤¯¸òÎ®¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£hide¤Ï96Ç¯¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¿¿Í³»Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤ÂÎ¤Ç¤Í¡¢¤½¤ó¤Ê¤ª¤Ã¤¤ÊÉÂµ¤¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¡¢¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦Æ®¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ê±óÆ£°ôÃø¡Øhide¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ó¤À¤¾¡×¡Ù¡Ë
¡ÖÌóÂ«¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤Ïº£¤âÂ³¤¯
¡¡ÏÂ»Ò¤Ï2¿Í¤ÎÀ³Ê¤Ë»÷¤¿ÌÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¶¦¤Ë²áµî¤è¤ê¤â¾Íè¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤ò¼¨¤¹¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡£ÉÂ±¡¤ÇÎÙ¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î»Ò¤¬9ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿»þ¡¢¿¿Í³»Ò¤¬Êì¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤Ç²Ö¤ò10ËÜÇã¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î»Ò¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¡×
¡Ö9ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤Î¤è¡×
¡Ö10ºÐ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤À¤«¤é10ËÜ¤Ê¤Î¡×
¡¡ÏÂ»Ò¤Ï¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥¬¡¼¥Ù¥é10ËÜ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£ÎÙ¤Î»Ò¤¬Â©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï1½µ´Ö¸å¤Ç¤¢¤ë¡£»Ò¤É¤â¤ÎÊì¤¬¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿¿Í³»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª±¢¤Ç¡¢10ºÐ¤Ë1½µ´Ö¤À¤±¶á¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿¿Í³»Ò¤Ï2007Ç¯¤´¤í¤«¤éÂÎÎÏ¤¬Äã²¼¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î»þ´Ö¤òÉÂ±¡¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£09Ç¯²Æ¤«¤é¤ÏÇ®¤¬²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê9·î30Æü¡¢28Ç¯¤ÎÀ¸³¶¤òÊÄ¤¸¤ë¡£¼÷»Ò¤Ï¼«Âð¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±¡¢°äÂÎ¤òÁ°¤Ë¡Ö´é¤ò¸«¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÂ»Ò¤Ïº£¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¤Ç¥«¥Õ¥§¡ÖÌóÂ«¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£3Ç¯Á°¤ËÏÂ²Î»³»Ô¤«¤é¡¢Ä¹½÷¤ÎÊë¤é¤¹¤³¤ÎÃÏ¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£Å¹Ì¾¤Ïhide¤¬¿¿Í³»Ò¤Ë½ñ¤¤¤¿¼ê»æ¤«¤é¤È¤Ã¤¿¡£
¡¡hide¡¢¿¿Í³»Ò¡¢¤½¤·¤Æ¼÷»Ò¡£3¿Í¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¹µ¤¨¼¼¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢30Ç¯¤Î½©¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÌóÂ«¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤ÎÊÉ¤Ë¤Ïº£¤â¤¢¤Î»þ¤Î¹õ¤¤¥®¥¿¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡Ê¤ª¤°¤é¤¿¤«¤ä¤¹¡¿1964Ç¯¼¢²ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£88Ç¯¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼ÒÆþ¼Ò¡¢¸½ºßÏÀÀâ°Ñ°÷·óÀìÌçÊÔ½¸°Ñ°÷¡£¶áÃø¤Ë½µ´©Ê¸½ÕÏ¢ºÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¤«¤Ê¤¨¤Ó¤È¡¡ÂçÌî¼÷»Ò¤¬Í¾Ì¿1¥«·î¤Ë·ü¤±¤¿Ì´¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©´©¡Ë¡£¡Ë
¡Ê¾®ÁÒ ¹§ÊÝ¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯10·î2Æü¹æ¡Ë