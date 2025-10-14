東京の中心に位置する麻布台ヒルズに、またひとつ新しいカルチャーが誕生します。10月31日（金）、ガーデンプラザAの地下1階で初開催される「廊下音楽」は、日常の延長線上に文化を差し込む試みです。今後は月末金曜日に定期的に開催される予定で、通りすがりの人々が音楽と出会う“偶発的な瞬間”をつくり出します。左）メインロゴ、中央）蓮沼執太、右）猪野秀史 (INO hidefumi)/Courtesy of Azabudai Hillsこのイベントの舞台は