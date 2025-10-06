道山ケイが警鐘「見て見ぬふりは危険」お金を盗む子どもへの本当の対応法を解説！
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネルで「【見て見ぬふり危険】お金を盗む子どもへの本当の対応法」と題し、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイさんが親から寄せられた相談に応じ、お金を盗む子どもへの正しい接し方について語った。
相談者は、高校生の娘がここ1年ほど母親のお金を度々盗んでいる状況に悩み、「盗んでいる現場は見ていないものの、はっきり注意すべきか、見て見ぬふりを続けるべきか」と迷っているという。
まず道山さんは、お小遣いの金額が適切かチェックする必要性を指摘。「高校生は、友人との付き合いなどで意外とお金が必要です。周囲と比べてあまりにも少なければ、ある意味仕方なく盗みに手を染めてしまう子もいます」と現実的な理由を挙げ、「お小遣いの見直しで解決するケースも多い」と語った。
仮にお小遣いに問題がない場合は、「物理的に盗めない環境を作る」ことが大切だとし、「財布を金庫に入れるなど、面倒でもやってみてほしい。それでも“盗みがクセ”になっている子は一定数います」と注意を促した。また、親子関係についても言及。「親の愛情が子どもにしっかり届くと“愛情ボロメーター”が上がり、信頼関係が築けます。逆に下がると、子どもは親を信じられず、問題行動が増えます」と持論を展開した。
確証がないまま問い詰めることへのリスクにも触れ、「まず子どもに優しく聞いてみて、否定するようなら他の要因も疑ってください。例えば“空き巣の可能性”もゼロではないので、警察に相談するのも選択肢です」と慎重な姿勢をすすめた。「“愛情ボロメーター”を上げ、子どもが本当に困ったとき相談できる関係を築くことが根本解決につながります」と強調している。
動画の最後には、「決して見て見ぬふりをせず、親子関係を良くしながら現実的な対策も講じてほしい」とアドバイスし、締めくくった。
