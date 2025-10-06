葵わかな＆神尾楓珠のW主演でおくる10月12日スタートの新ドラマ「すべての恋が終わるとしても」(毎週日曜よる10時15分～、ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット)。10月4日に、神戸の中心地である三宮中央通りで「KOBE AUTUMN FESTIVAL」が開催され、葵と神尾がメインステージに登場！ トークセッションを行なった。

いよいよ放送の第一話では、美大に進学した由宇（葵）が新たな暮らしを始める地として神戸の街が登場する。「運命の恋」を信じるほど想いあっていた由宇と真央（神尾）だが、神戸と東京での遠距離恋愛によって、次第にすれ違っていき…。

そんな切ない展開とは裏腹に、笑顔でステージに登壇した葵と神尾。神戸ロケの思い出について聞かれると、神尾は「2人でデートしているシーン、“メリケンパーク”での撮影が楽しかった！」と振り返り、葵も「ストーリーの中でも一番幸せな時間を神戸で撮影できたんです」と。自分たちでお互いを撮影したカットもあるという二人のデートシーンに注目だ。

さらに、共演の藤原丈一郎と本田望結からサプライズでコメント映像も！ 由宇と真央の高校時代の同級生で2人の関係を見守る親友役を演じた藤原と、真央の妹役を演じた本田は、葵&神尾との共演シーンも多かったそう。「そんな二人が思う葵と神尾の大好きなところ、逆にちょっと直してほしいところは？」という質問に、「葵さんとの出会いは人生のターニングポイントになるくらい大好きなところしかない！」（本田）、「よく喋る僕の話に質問を返しながらちゃんと聞いてくれる」（藤原）と葵を絶賛。一方の神尾について藤原は「（自分の話に対して）『えーそうなんだー』くらいで冷たい！」とまさかのクレームを入れると、「しかも、聞いてないと思ったら急なボケを入れてくる」と本田も同意。続けて「あと、名言言いがちだよね」と撮影中を振り返り、「葵さん、神尾さんに『名言お願いします』と振ってください！」と難題をオーダー！

サプライズ映像に葵と神尾は驚きつつ、名言のオーダーに神尾は「撮影期間中に名言を言うノリみたいなのがあったんです」と明かしつつ、「まさかここで来るとは…（笑）」と。「何でもいいって言ってたから（笑）。楓珠くん、お願いします！」と葵から振られると、「名言って振られていうものじゃなくて、心の底から湧き出るものなんです。（客席に）…ね？」と投げかけ、会場を盛り上げた。

葵は最後に「このドラマ、めっちゃおもろいから絶対見てな！」と関西弁で可愛らしくドラマをアピール！ 神尾は、「”すべての恋が終わってまうとしても”は…」とタイトルも関西弁に。「見てな」と呼びかけ、関西ならではの和気藹々とした雰囲気の中、トークセッションは終了となった。

【番組情報】

「すべての恋が終わるとしても」

ABC テレビ・テレビ朝日系全国ネット

2025年10月12日スタート 毎週日曜よる10時15分

★放送終了後、TVerで見逃し配信

U-NEXT、Prime Videoでも全話配信

出演：

葵わかな 神尾楓珠

藤原丈一郎 本田望結 山下幸輝 大塚萌香 ／ 白洲迅 市川由衣 ／ 飯田基祐 西田尚美

原作：

冬野夜空「すべての恋が終わるとしても」（スターツ出版）