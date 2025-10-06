À²³¤¥Õ¥é¥Ã¥°¤ËÁá¤¯¤âÎ©¤Á¹þ¤á¤ë¡È°Å±À¡É¡Ä1²¯5000Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿34ºÐÃËÀ¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁª¼êÂ¼À×ÃÏ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢Áí¸Í¿ô5632¸Í¤ÎµðÂç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·²¡ÖÀ²³¤¥Õ¥é¥Ã¥°¡×¡£ÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿³¹¤Ë¡¢°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ì´¤Î³¹¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤º¡È¥´¡¼¥¹¥È²½¡É¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
¢¡Ë½ÁöÂ²¤¬¸ø±àÆâ¤ò¥Ö¥ó¥Ö¥óÇúÁö¡ª ÁÛÄê³°¤Î½»¤ß¿´ÃÏ¤Î°¤µ¤ËÀä¶ç
¡¡ÃÏ¾å50³¬·ú¤Æ¡¦¹â¤µ180m¤ò¸Ø¤ë¡ÖÀ²³¤¥Õ¥é¥Ã¥°SKY DUO¡×¡£Ê¬¾ùÅï¤ÎºÇ¸åÈ¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ä¯Ë¾¤ä¶¦ÍÑ»ÜÀß¤Î¹ë²Ú¤µ¤«¤é¡È´ú´Ï¡É¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÄ¾¶á¤ÎÃêÁªÇÜÎ¨¡Ê¡Ç24Ç¯10·î¤ÎºÇ½ª´ü¡Ë¤ÏºÇ¹â¤Ç640ÇÜ¤ËÃ£¤·¡¢¡ÈºÇ¸å¤ÎÌÜ¶Ì¡É¤Ë¡¢¤¤¤è¤¤¤è9·î²¼½Ü¤ËÆþµï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ô¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤ÊÅìµþ¥¿¥ï¡¼¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¡Õ
¡Ô¥é¥¦¥ó¥¸¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡Õ
¡¡SNS¤Ç¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢Ä¯Ë¾¤ò¾Î¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢SKY DUO¤è¤ê°ìÂÀè¤ËÆþµï¤·¤¿ÊÌÅï¤Î¸½ÃÏ½»Ì±¤¿¤Á¤Î´é¤ÏÉâ¤«¤Ê¤¤¡£¾¦¼Ò¶ÐÌ³¤Ç¡¢1²¯5000Ëü±ß¤â¤ÎÂçËç¤ò¤Ï¤¿¤3LDK¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ê¿¸¶ÂîÌé¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦34ºÐ¡Ë¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÇä¤ê½Ð¤·²Á³Ê¤«¤é±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÈô¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´°Á´¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ç¤·¤¿¡£³¹¤Ë³èµ¤¤¬¤Þ¤ë¤Ç¤Ê¤¤¤·¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈË½ÁöÂ²¤¬¸ø±àÆâ¤òÇú²»¤ÇÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ´ó¤ê±Ø¤Î¾¡¤É¤¤Þ¤ÇÅÌÊâ14Ê¬¤È¤¤¤¦¡ÈÎ¦¤Î¸ÉÅç¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½»¤ß¿´ÃÏ¤ÏÀµÄ¾Á´Á³¤è¤¯¤Ê¤¤¡£·Ê¿§¤Ê¤ó¤Æ3Æü¤ÇË°¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡Ä¡Ä¡×
¢¡ÆþµïÄ¾¸å¤«¤éÅ¾Çä¤òµá¤á¤ëÎ©¤Æ´ÇÈÄ
¡¡SKY DUO¤ÎÆþµï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é·Þ¤¨¤¿¡¢½é¤á¤Æ¤Î½µËö¡£Ãë²á¤®¤Ë¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ë¿Í±Æ¤Ï¤Þ¤Ð¤é¡£°ú¤Ã±Û¤·¶È¼Ô¤Î¿ô¤â¥È¥é¥Ã¥¯3¡¢4Âæ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤à¤·¤íÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢À²³¤¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ë¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á°¤Î¸òº¹ÅÀ¤Î»Í¶ù¤ËµïºÂ¤ëÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤¿¤Á¤À¡£¾®±«¹ß¤ëÃæ¡¢¥Ñ¥¤¥×°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤ÆÈùÆ°¤À¤Ë¤»¤ºÎ©¤Æ´ÇÈÄ¤ò·Ç¤²¤ë»Ñ¤Ï°ÛÍÍ¤À¡£
¡¡ÉÔÆ°»º¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Îºç½ß»Ê»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖSKY DUO¤Î¹ØÆþ¼Ô¤ËÅ¾Çä¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¤¿¤á¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÊÌ¤ÎÅï¤Îµï½»¼Ô¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÀ²³¤¥Õ¥é¥Ã¥°¤Î¤¢¤ê¤µ¤Þ¤Ë·ùµ¤¤¬º¹¤·¤ÆÇäµÑ¤äÄÂÂß¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡£º£¤Ê¤é¤Þ¤À¡¢Äê²Á¤ÇÇã¤¨¤¿¿Í¤ÏÇÜ¶á¤¤ÃÍÃÊ¤ÇÇä¤êÈ´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡×
¡¡Æü¤¬Íî¤Á¤ë¤È¡¢°ìÁØ¼ä¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£ÌÀ¤«¤ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ëÉô²°¤Ï¤Þ¤Ð¤é¤Ç¡¢¤à¤·¤íÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤ÏÏ©¾åÃó¼Ö¤¹¤ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¤¤¤«¤Ä¤¤¼Ö¡£
¡¡¾è¤ê¹ß¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò°ú¤¤¤¿Ãæ¹ñ¿ÍÎ¹¹ÔµÒ¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿å¾¦ÇäÉ÷¤Î½÷À¤¿¤Á¡£Á°½Ð¤ÎÊ¿¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢ÎÏ¤Ê¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇò¥¿¥¯¤¬ËèÆü¡¢Ãë¤âÌë¤âÃæ¹ñ¿Í¤¿¤Á¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÁê¤Î°¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Ï©¾åÃó¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤â¸ø±à¤Ç¤âÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¡È¤¢¤ëÅï¡É¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Î¥´¡¼¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÉÍýÁÈ¹ç¤Ï¡Ø°ÇÌ±Çñ¤ò¸«¤«¤±¤¿¤éÄÌÊó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È³Æ¸Í¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¼ÂºÝ·Ù»¡¤¬Î©¤ÁÆþ¤êÄ´ºº¤·¤¿»ö°Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¢¡°ÇÌ±Çñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ÌËôÂß¤·µ¿ÏÇ¤â
¡¡SKY DUO¤ÎÂÐÌÌ¤Ë¤¢¤ë¥µ¥ó¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤Ë½»¤àÂçÂðË®É§¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦52ºÐ¡Ë¤âÃæ¹ñ¿Í¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤³¤¦Ã²¤¯¡£
¡ÖÌë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯¥á¡¼¥¯¤ò¤Ð¤Ã¤Á¤ê¥¥á¤¿½÷À¤¬¸½¤ì¡¢Çò¥¿¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÈÌë¤ÎÅ¹¡É¤ÎÎÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´ª·«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÀêÍ¤Ï¶¦ÍÑÉôÊ¬¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤È¤ê¤ï¤±¤Ò¤É¤¤¤Î¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥ë¡¼¥à¡£Æþµï¼Ô¤ÏÍ½Ìó¤¹¤ì¤ÐÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í½Ìó¤Ï¤ä¤¿¤éËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ·Ï¤Î½¸ÃÄ¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢½êÍ¼Ô¤¬Í½Ìó¤·¡¢Éô³°¼Ô¤ËËôÂß¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£±¿ÎÉ¤¯Í½Ìó¤¬¼è¤ì¤Æ¥ï¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ò¤·¤¿»þ¤â¡¢Á°¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬Ä´Íý¤·¤¿²ÐÆé¤«ËãíåÅò¤ÎÆ÷¤¤¤¬Éô²°¤Ë¤·¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤²¤ó¤Ê¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
