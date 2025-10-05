132万再生され視聴者の涙を誘っているのは、保護された子猫が懸命に生きる姿。投稿には「命の尊さに涙が出ました」「ボロボロ泣いています」「人の温かさに感動しました」など、たくさんのコメントが集まっています。

【動画：獣医に『厳しい』と告げられてしまった衰弱した子猫→諦めずにお世話し続けた結果…】

10cmほどの隙間に落ちていた子猫

Instagramアカウント「むし子。」さんが投稿したのは、緊急で保護した子猫の姿。フォロワーさんから「生まれて間もない子猫が壁の隙間に落ちていた」と連絡があり、一刻を争うと察知したむし子。さんが急遽引き取ったそうです。

子猫はかなり衰弱していて、病院に連れて行ったものの獣医師からは「厳しい」と告げられてしまったといいます。細菌に感染していて、体重はわずか60gしかなかったそうです。人間が手を尽くしても、子猫は明日を迎えられないかもしれない…。それほど危うい状態だったそうです。

命名「こだいら」ちゃん

東京の小平市から来た子猫は、そのまま「小平（こだいら）ちゃん」と名付けられました。獣医師から「明日まで頑張ってくれたらいいけど」と告げられていた小平ちゃんは、むし子。さんがシリンジでミルクを与えると、必死で飲み込もうとしていたそうです。

小平ちゃんは必死にミルクを飲み、鳴き声をあげ、懸命に「生」に向かって手を伸ばし続けたそう。その姿を見たむし子。さんは、あきらめずに一緒に頑張ることを決めたといいます。まさに二人三脚で、小平ちゃんは命をつなぐことができました。

すくすく成長

片手にすっぽり収まる小さな小平ちゃんですが、哺乳瓶でミルクを飲み、猫じゃらしにぶら下がり、キャットタワーで遊べるほどの体力がついたといいます。小平ちゃんとむし子。さんが「生きることをあきらめなかった」結果といえるでしょう。

その後もすくすくと成長を続け、離乳食を食べられるまでに大きくなったそうです。好奇心旺盛なおてんばさんに育った小平ちゃんは、獣医師に「厳しい」と告げられたのが嘘のように元気いっぱいだといいます。これからは幸せな日々が待っていることでしょう。

小平ちゃんを見守った視聴者からは「生きる力。素晴らしいです」「生きる力の強い子ですね」「生きようとする力は本当に素晴らしいですね」など、感動のコメントが殺到していました。

Instagramアカウント「むし子。」さんは、保護された猫ちゃんたちの姿をはじめ、さまざまな動物や虫について投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「むし子。」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。