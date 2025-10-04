チロルチョコから新登場！チーズと生もちのクセになる濃厚な味わい

この秋、チロルチョコからチーズ好きにはたまらない新商品が登場します。もちもち食感の生もちと、チェダー・モッツァレラ2種類のチーズ風味チョコを組み合わせた贅沢な味わいは、ひと口ごとに濃厚なコクが広がる一品。さらにプレミアム感のあるキラキラパッケージで、見た目からも楽しめます。価格は1個46円（税込参考価格）と手に取りやすく、発売日は2025年10月6日（月）。

チーズ×生もちでクセになるおいしさ

今回の新作は、チェダーとモッツァレラの2種類のチーズ風味チョコに、生もちを合わせた一粒チョコ。甘じょっぱいバランスともちもちの食感が絶妙で、濃厚なのに軽やかな後味が楽しめます。

チェダーのコクとモッツァレラのまろやかさ、それぞれの魅力が一度に味わえる新感覚のチロルチョコです。

遊び心あふれるパッケージデザイン

パッケージは、キラキラとした光沢感にドット柄を施し、まるでチーズの穴を思わせる遊び心ある仕上がり。

カジュアルながらもプレミアム感が漂うデザインは、手土産やちょっとしたギフトにもぴったりです。見た目でも味でも楽しめる新作チロルチョコは、話題性も抜群。

小さな贅沢を楽しんで♡

2025年10月6日（月）に発売される新作「チーズと生もちのチロルチョコ」は、1個46円（税込参考価格）という手軽さで、濃厚なチーズのコクともちもち食感を楽しめる特別な一粒。

遊び心あるパッケージも魅力で、ちょっとした息抜きやギフトにもぴったりです。ぜひこの秋、甘じょっぱい新感覚の美味しさを味わってみてくださいね♪