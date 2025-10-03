今回は、ウチに子供を毎日のように連れてくれる図々しいママを、夫と撃退したエピソードを紹介します。

「息子と同じ幼稚園に通うKくんのママは、超図々しい人。『パートが急に入ったから、子供みてもらえる？』と言っては、度々ウチにKくんを連れてくるんです。ただ子供同士も仲良しだし、仕方なくKくんをみてあげました。

ですが、調子にのったKくんのママは、毎日のようにウチにKくんを連れてくるように……。やんわり断ると、『どうせあなたヒマでしょ？』『専業主婦なんだし（笑）』とバカにするように言われ、モヤモヤが止まりませんでした。

私はそのことを夫に相談したのですが、夫は『食費と保育料を請求したら？』と言ってきたんです。で、後日、Kくんのママに請求書を渡し、『もう二度と来ないで！』と伝えると、『お金を要求するなんて最低ね！』と逆ギレ。そこで夫がすかさず『迷惑料も払ってもらえます？』と言うと、Kくんのママはうろたえていました」（体験者：30代・女性・主婦／回答時期：2024年4月）

▽ これでもう、このママが二度と子供を預けに来なくなるといいですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。