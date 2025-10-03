概念の「盗っ人」としての自覚。朱喜哲✕難波優輝

新進気鋭の美学者・難波優輝さんが、「何者か」になるための物語で溢れた現代を批判する『物語化批判の哲学』（講談社現代新書）がついに刊行。人生も、世界も、物語ではない。そう断言する本書はまた、「では、世界とは何なのか？」を探究する冒険の書でもあります。

今回、対談のお相手としてお招きするのは、『人類の会話のための哲学』『バザールとクラブ』『〈公正（フェアネス）〉を乗りこなす』といったご著作を通じて、他者と生きることの難しさ、そして芳醇な味わいに向き合ってこられた、哲学者の朱喜哲さん。

朱さんがご研究されているローティという哲学者は、主著『偶然性・アイロニー・連帯』のなかで、「アイロニー」、すなわち自分自身を（何度でも）語り直すこと、「再記述」にひらくことを重視しています。

人生を、もっと自由に遊ぶために。誰かと共に語らいながら生きることと、自由であること。両者の関係性を探りあてようとする大胆な対談を、どうぞお楽しみください！

＊本記事は、2025年8月22日に鴨葱書店様にて開催されましたトークイベント「おうち遊びと公園遊び──人生を、もっと自由に遊ぶために」の一部を抜粋・編集したものです。

概念をシュシュシュッと盗む「盗っ人」です

難波 「遊び論」は、これまでホイジンガやカイヨワなどによっても、さまざまなかたちで語られてきています。「いろいろな遊びが文化や社会の根源にあるのだ」という遊び論も、もちろん気になるんですが、それ以上に自分は、いろいろな〈遊び〉が、どのように互いを邪魔しあっているのかーーこれはいいことだと思うのですがーーに興味があるんです。

「自分はキャリアアップして頑張っていくんだ！」という人もいれば、それを茶化す人もいれば、そのかたわらでギャンブルをする人もいる。人間の悲喜交々（ひきこもごも）が、すごく興味深い。

朱 それは、よく分かりますね。まだお読みになっていないかたもいらっしゃるかもしれないので、ネタバレになってしまうかもしれないのですが、全篇を通して、難波さんにとって、哲学や美学のボキャブラリーや理論的道具立てというものが、悪い意味ではなく、ある種「おもちゃ」として使われている、「遊ぶ」ために使われているんだなと思ったんです。その呼吸がつかめると、スムーズに読めるんじゃないかと。

難波 いま朱さんがおっしゃってくださった「哲学の言葉」については、自分も最近よく考えています。自分にとって過去の大哲学者は、遠い存在で。死んじゃっているし、一緒にご飯とかも食べたことないし、どうやってこの人と付き合えばいいのか分からないと思うことがある。

自分は学部生のころ、急に「ハイデガーをやるぞ」と思い立ったことがあるんですよ。でも同時に、ハイデガー研究、大変そう、とも思いました。

朱 それは、あまり間違っていないのかもしれないですね......笑

難波 哲学研究者を研究できない自分は、どう哲学をしたらいいのかなと考えたときに、朱さんとの共通点である「分析哲学」というものに出会った。分析哲学の、「あるトピックをめぐって、みんなで考えていこう」という議論のあり方にビビッときたんです。たとえば美学だったら、音楽それ自体に感情があるわけではないにもかかわらず、人が音楽から何らかの感情を聞きとるのは一体どういうことなんだろう、といった議論がある。そういうのは面白いなあと思った。

でも結局自分は、「分析美学者」にも「分析哲学者」にもなれていないんだと思うんです。

たとえば論文における、A説があってB説があって、自分はこれらを折衷したC説をとるんです、といった書き方。ボクシング的なもの、と言ってもいいかもしれない。「ワザが決まった！」というスタイルができない。「あれ、論文書けないぞ」と思った。

それでも、みんなにあたたかく見守られながら勉強しているうちに、「概念」をもっと、自由に使えばいいのかなと思うようになりました。先ほど朱さんがおっしゃったように、「遊び道具」として概念をつかう。たとえば存在論の厳（いかめ）しい、しかめつらな概念があるとしたら、これを流用したら一体どうなるんだろうと考える。そういう精神で生きてきたなあといま振り返って思います。

すでにやっている人がいるような気もするし、あまりいないような気もするし。でも、そういった哲学の遊びかたが、もっと増えればいいなとは思っていますね。

だから、まわりの分析美学や分析哲学の人からよく「難波さんは、分析哲学者ではないかも」「分析美学者ではないかも」と言われるんですが、あまり悪い気はしないんですね笑 自分のなかに確かに、シュシュシュッと概念を盗んで、ものを書いて遊んじゃう、「盗っ人（ぬすっと）」のような感じがある。

朱 私から見ても難波さんは......あれ、10歳近くは離れているのかな？ かなり初期の、修士の頃から頻繁に学会発表をなさっていて、ご活躍されていたという印象がすごくあります。それができるのは、分析美学という、美学という伝統ある分野のなかでも、特に英語圏での言語分析ーーこれもかなり多義的なニュアンスを含んでいますがーー言葉の概念についての分析を手段とするタイプの美学が、「新世代」として出てきていて、それがある種、方法論としての強さがあるので、いろいろなものを語りやすくなったというのもありますよね。たとえばゲーム研究者の吉田寛さんであれば、ゲームについて、分析美学的なアプローチで語っておられる。いろいろな対象を語れるようになっている面白さがあると思いますし、難波さんご自身もこれまでたくさんやってこられていると思います。

この『物語化批判の哲学』についても、確かに論文として見たら「もうちょっとここは深くほしい」といった見方はできるかもしれない。でも、こんな話についても美学や哲学の言葉づかいで語れるんだ、と知ってもらうにはいい本だと思います。サルトルが感動で青ざめた「ほらね、君が現象学者だったらこのカクテルについて語れるんだよ。そしてそれは哲学なんだ！」じゃないけど……。

難波 ニューサルトルですね笑

朱 そういう意味では、この本がこれから3万部以上売れていくというのは、美学にとっても哲学にとっても、ありがたい話かなと思っています。

「哲学」は「道」なのか？

難波 自分は学生のころ、彫刻家になりたくて。

朱 えっ、彫刻家になりたかったの？

難波 溶接とかしてたんですよ、ジュジュジュッて。溶断とかもしてた。バババーって。

そのとき、材料である鉄を、大学中のゴミーー鉄屑とか木屑とかーーを拾って、作品を作ったりしていたんです。それがすごく楽しかった。

いま思ったのは、哲学って実は〈遊び〉でできているのかなあ、と。今あるものを、ちょっとガチャガチャくっつけるような。

これまでの人生を振り返ってみると、「哲学って、誰かに奪われてるなあ」と思うことが多くて。たとえばローティやカントに「弟子入り」するとする。まず挨拶をして、先輩がたに「なってない！」としごかれて。奮闘の末、ようやく師匠と対面できる。哲学が、そういった「道（どう）」のように感じられるときがよくあるんです。

でも、そうじゃない「哲学」もいっぱいあるような気がする。そこらへんに転がっちゃってるものを拾って、遊んだり話したりする場をつくるような。その「こころ」については、少し前に永井玲衣さんとお話してようやく分かったような気がするんですが......。

永井さんとはまた違う仕方で、自分は、いろいろな哲学の伝道の「ガラスケース」に、夜中ふいっと忍び込んで、中にあるものを盗む。そして、返さない。そうやって生きれたら、人生ってもっと楽しいのかなと思っていて。そういうふうに哲学で遊ぶ仕方を、自分自身がやりつつ、広めたりもできたら面白いな、嬉しいなという感じがいたします。

朱 そこは、哲学者として若干のーー反論ではないんですけれどもーー「こういうことも言えますよ」というのを言いたい。

哲学者は確かに、業界内で「何をやっているんですか」と聞かれて自己紹介をするとき、「自分はカントをやってます」「ハイデガーやってます」って言うことがあります。ただ、私は民間企業で働いたりもしているので痛感するんですが、専門外の人に自分のやっている哲学の話をするときって、そういう言いかたはしない笑 いきなり「カント、やってます」と言っても、なんなんだとなるじゃないですか笑 「歴史学者ということですか？」「文学として読むのとは違うのですか？」という話になってしまう。

だから、先ほどの特定の哲学者に「弟子入り」するような感覚については、ある一定の年齢以上の人の哲学者の中でそう思っている人はいるのかもしれないんだけれども、でも私や難波さんぐらいの世代だと、そんなことを言う人は多分、ほぼいないと思いますよ。

難波優輝（なんば・ゆうき）｜1994年、兵庫県生まれ。美学者、会社員。

朱喜哲（ちゅ・ひちょる）｜1985年、大阪府生まれ。哲学者、大阪大学招へい准教授。

