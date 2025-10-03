女子大生が『ドキュメント72時間』を観て「平成っぽさ」を感じたワケ

「スローなもの」が放つノスタルジー

最近、『ドキュメント72時間』（NHK）を授業で一緒に見た時、ある女子学生から「平成っぽさを感じる」との声が上がりました。なぜそう感じたのかは定かではありませんが、個人の語りが積極的にキャラクター化されるわけでもなく、ある意味で視聴者に「わかりやすく」せず、淡々と続いていく番組の作りに、「今っぽくなさ」を感じたのかもしれません。

こうしてみると、かつてはファストなメディアとして批判されたテレビも、最近ではスローなメディアとして扱われるようになったようです。テレビの特徴である「共時性」は、私たちの日常生活や場所と密接にリンクした共通の感覚を生み出すものでした。一方でそれは家や地域社会のような具体的な場所に人々を縛り付ける点では、伝統的なものであり、不自由であるという問題も孕んでいました。

しかし、インターネットによる情報の増加は、井戸端会議のような肉感のあるコミュニケーションを合理化・効率化し、そうした安定性を失わせていきます。だからこそ、今日、「スローなもの」はノスタルジックな魅力を放ち続けているのだと考えられます。すなわち、「自然にあったはずもの」が「制度的に生み出された不自然なもの」によって置き換えられること自体が、「スロー」に対する魅力を奏でているのではないでしょうか。

例えば、ファストフードの流入に抗い、伝統的な食文化を保護しようとする「スローフード運動」にしても、近代化を通して広がる「いつでも・どこでも」の状態に対し、「いま・ここ」にあるものを守ろうとする動きから生じたものでした。

そして、「ポスト・トゥルース」と呼ばれる不安定な社会情勢が問題となる中で、情報の流通の速度を落とし、正確性や対話に重きを置くメディアを作り出す実践が、「スローメディア」、「スロージャーナリズム」、「スローニュース」などと呼ばれ、注目を集めています。もちろん、これらの言葉には厳密な定義が定まっておらず、その指示対象も多岐に渡りますが、情報洪水により熟慮を経た情報行動が失われているとの批判的な問題意識から生じたものであるとの点で共通するものです。

代表的な成功例として知られるのが、イギリスの「ディレイド・グラティフィケーション」やオランダの「デ・コレスポンデント」です。これらは、速報的・網羅的に報じようとする注意散漫な報道姿勢を手放すことで、長期的なテーマを追い続け、より建設的な議論を試みるものです。

また、瀬尾傑氏と熊田安伸氏が2021年に始めた「SlowNews」や、宇野常寛氏が2020年に立ち上げた「遅いインターネット」もまた、情報がよりゆるやかに流通するエコシステムやコミュニティを目指して行われている実践です。

速報性や合理性を追求する主流のマスメディアやインターネットが引き起こす副次的な問題に対し、新たな「生態系」を生み出し、問い直しを図ろうとする。この目的自体は、筆者から見ると良識的なものであり、批判を展開する余地はあまり無いようにも思えます。

受け手と作り手の認識のズレ

ここで少し考えたい問題があります。「スローメディア」の実践が目指す理念は確かに大事なものですが、まだまだ大成功を収めているとは言い難い状況です。「スローであること」に対して私たちが期待していることと作り手の間に喰い違いが生じているのかもしれません。

まず、スローメディアには、人々が「市民」として情報を咀嚼し、不確実性と向き合い、じっくりと意見を練り上げていくための環境を生み出すという、リベラルな市民社会の理念が織り込まれています。社会の合理化が生み出す不確実性やリスクをどうするかについて、専門家の判断を全面的に信頼することが難しいからこそ、市民が対話を通して洗練された意思決定を行う必要があるのは確かです。

しかし、「スロー」が求められる背景には、公共的な問題への関心や議論だけがあるわけではありません。むしろ、大衆的で素朴な感情があり、それを端的に表現するならば、大量の情報への対応を迫られることの「面倒臭さ」や「無気力」とでも言うべきものでしょうか。

だとすれば、私たちが欲望している「スローであること」は、自然に与えられた状態の話であり、「スローであろうとする」意識的な働きかけとは一度区別して考えるべきものなのかもしれません。情報の受け手がスローメディアを求める背景を、より精査された情報を求めるという積極的な自由の観点からではなく、無理なく、自然で、居心地の良い居場所や社会関係を欲するという消極的な自由の観点からも考えてみる必要があります。

私たちの生活がデジタルデータの収集に適した仕方で作り替えられていることは、例えば、ドキュメンタリー『監視資本主義――デジタル社会がもたらす光と影』（2020年、Netflix）などでも警鐘が鳴らされ、批判的に受け止められてきました。とはいえ、直ちにそうしたテクノロジーから距離を置くことができるかと言えば、それはあまりリアルではありません。ほとんどの人はそれが不自然な状況だと分かりつつも、それを使い続けるでしょう。

なぜならば、「YouTube」や「TikTok」のような支配的なプラットフォームよりも、「自然」で馴染み深く感じられるメディアもそうそう見当たらないためです。テレビが鎮座する「お茶の間」があり、そこに映し出されているものを見れば、ミニマムな教養と娯楽を受け取ることができる。そうした安定した状況は失われ、自明なものでもなくなりました。

だからこそ、わざわざ「スロー」と言わなければならないわけですが、より肉感のあるスローなメディアをあえて選択し、その共同体に自発的・積極的に関与していくことは、不自然で「意識が高い」行動として受け止められてしまいます。送り手の側がどれほど丁寧に取材を重ね、時間をかけてコンテンツを作り上げたとしても、情報をじっくりと吟味する余裕が失われている受け手側の事情が変わらなければ、一部の人にしか届かず、そこにはどうしても「ぎごちなさ」が残る。ここが「スローメディア」の直面する難問なのだと思います。

選ぶことに疲れている

そのような時代に問われるのは、「ゆとりがある人々に向けたメディア」ではなく、「人々にゆとりをもたらすようなメディア」をどのようにデザインするのかということになります。

主体的な関与を抜きにしてそうしたメディアを考えることは、いささか「わがまま」な問題提起に映るかもしれません。しかし、スローメディアをもっぱら個人の意識の問題として考えるならば、途端に胡散臭くなってしまうようにも思います。

精査された良質な情報を届けるスローメディアの営みは、受け手に対しては、高品質な媒体や情報を選択し、自分自身に合った情報行動を選択し、時間の適正な管理を求めるものとなります。それはしばしば「自己啓発」的なものに収斂しがちです。

例えば、米ノンフィクション作家のカル・ニューポートは、「デジタル・ミニマリズム」を「自分が重きを置いていることがらにプラスになるか否かを基準に厳選した一握りのツールの最適化を図り、オンラインで費やす時間をそれだけに集中して、ほかのものは惜しまず手放すようなテクノロジー利用の哲学」と説明しています（『デジタル・ミニマリスト――スマホに依存しない生き方』、ハヤカワ文庫、2021年、61頁）。

ここで志向されているのは、自分自身の効用を最大限に高める合理性であり、自分自身のニーズに即した工夫をこらすことでした。しかし、スローな生き方を、1人1人が日常生活の中で追求しなければならないものとするならば、それは社会的な問題ではなく、「個人が管理すべきライフスタイルやウェルビーイングの問題」にすり替えられてしまうことになります。

ほとんどの場合、私たちは、単純に情報やつながりの多さに疲れているだけではありません。自分自身を取り巻く個別具体的な環境の変化に合わせて、自分自身の情報接触や関係構築についてケース・バイ・ケースでのセルフ・マネジメントが求められる。そうした自己選択を絶えず迫るような新自由主義的な状況に対し、疲れているのではないでしょうか。

現状、「スローメディア」的な実践は始まったばかりで、事例の数もまだまだ限られています。そうした新たな試みに現状の突破口を期待すると同時に、もっと日常生活の秩序に溶け込む仕方で、当たり前に存在するような「ゆるいスローメディア」はどのようにして可能なのかを考えてみたいと思うところです。

続きをもっと読む：BeReal.はイヤイヤやっていた…今の女子大生が抱える「つながりたくない」という本音

BeReal.はイヤイヤやっていた…今の女子大生が抱える「つながりたくない」という本音