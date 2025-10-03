¶â¥í¡¼40¼þÇ¯µÇ°¡Ø»ëÄ°¼Ô¤¬Áª¤ó¤ÀËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ì¾¥·¡¼¥ó30¡Ùº£ÌëÊüÁ÷¡ª¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤é¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³ÈëÏÃ¤â
¡¡º£Ìë10·î3Æü21»þ¤è¤ê¡¢¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡Ø»ëÄ°¼Ô¤¬Áª¤ó¤ÀËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ì¾¥·¡¼¥ó30¡Ù¤òÊüÁ÷¡£ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡¢ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤«¤é¤Îµ®½Å¤Ê¥¢¥Õ¥ì¥³ÈëÏÃ¤ä¡¢»ÔÀîÔ¥½½Ïº¿Æ»Ò¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡£¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤À¤±¤ò½¸¤á¤¿¹ë²Ú2»þ´Ö¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊüÁ÷»þ¤ËSNSÅê¹Æ¿ô¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤òºî¤Ã¤¿¡ØÅ·¶õ¤Î¾ë¥é¥Ô¥å¥¿¡Ù¤â¡ª¡¡¶â¥í¡¼40¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌÈÖÁÈÅÐ¾ìºîÉÊ
¡¡Á°¿È¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¿åÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤¬¶âÍËÆü¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤¬1985Ç¯10·î4Æü¡£¤¢¤¹¤Ç40¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢º£Ìë¤Ï²áµî¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤«¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿Ì¾¥·¡¼¥ó30¤ò°ìµóÂç¸ø³«¡£¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥È¥ê¥Ó¥¢¾ðÊóÉÕ¤¤À¡£
¡¡º£²ó¡¢ÊüÁ÷»þ¤ËSNSÅê¹Æ¿ô¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤òºî¤Ã¤¿¡ØÅ·¶õ¤Î¾ë¥é¥Ô¥å¥¿¡Ù¡¢ÎòÂåºÇ¹â»ëÄ°Î¨46.9¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼3¡Ù¡¢¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤ÈÆ±¤¸40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ù¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ÃøÌ¾¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Î°ìÉô¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë¡£
¢£ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤È¤Ï¡©
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡Ö²ÈÂ²¤Ç¶âÍËÆü¤ÎÌë¤Ï±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¡×¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤¯¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡¢ºÇ½é¤Îº¢¤Î¡£
¢£»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤È¤Ï¡©
º£¤À¤È±Ç²è¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ª²°¤µ¤ó¤Ç¼Ú¤ê¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤¯¤é¤¤¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¡Ê¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤ò¡Ë¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼±Ê±ó¤Ë¤¢¤ì¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Ç²è¤È¤Ï¡©
Ì¼¤¬¹â¹»À¸¤¯¤é¤¤¤Î»þ¡¢²¿¤«¤Ë´¶Æ°¤·¤Æµã¤¤¤¿´é¤ò»ä¤Ë¸«¤»¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸«¤Æ¡ª¡¡¸«¤Æ¡ª¡¡¸«¤Æ¡ª¡×¤È¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡£¤½¤¦¤¤¤¦²¿¤«¡¢´¶¾ð¤òË¤«¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³ÈëÏÃ¡Ê°ìÉô¾Ò²ð¡Ë
µÜºê½Ù´ÆÆÄ¤¬¼«Ê¬¤ËÀâÌÀ¤Ï¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢
¡ÖÈà¤Ï¤Í¡¡À±¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡©¡©¡×¡¦¡¦¡¦¤Æ¤¤¤¦¡¦¡¦¡¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤¿¸å¤Ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ÎÀâÌÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÅª¤ò¼Í¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¢£Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤È¤Ï¡©
Ì¾ºî¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢Ì´¤ÎÀ¤³¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤µ¤ó¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³ÈëÏÃ¡Ê°ìÉô¾Ò²ð¡Ë
¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò1¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖÌÚÂ¼¤¯¤ó¤È»Å»ö¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç»ä¤Ò¤È¤ê¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¡ËÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¢¤Ã¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥¢¥Õ¥ì¥³¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£
¡¡¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼40¼þÇ¯µÇ°¡Ø»ëÄ°¼Ô¤¬Áª¤ó¤ÀËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ì¾¥·¡¼¥ó30¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ10·î3Æü21»þÊüÁ÷¡£
¢¨µÜºê½Ù¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ
