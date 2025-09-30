シアトルでの試合前、大谷の行動に集まる称賛

米大リーグのドジャースは、今季レギュラーシーズンの最終カードでシアトルを訪れ、マリナーズと戦った。試合前のグラウンドで、大谷翔平投手がイチロー氏に深々と頭を下げた場面が、日本人が他者に向けた敬意を象徴しているとして米国のファンから絶賛を浴びている。

青いTシャツ姿の大谷が、遠くからでも分かるほど深々と頭を垂れた。その先にいるのは、マリナーズで会長付特別補佐を務めるイチロー氏だ。今夏には日本人として初となる米野球殿堂入りを果たした真のレジェンドに敬意を見せた。この行動には米国のファンも驚き、X上に多数コメントを寄せた。

「ショウヘイ・オオタニは、自身も世界的なアイコンになっているが、イチローには常に敬意を示している」

「一流だ」

「これ本気で大好きだ……本当に」

「なんて美しい写真なんだ。ひと目見るだけで、心まで温かさが伝わってくる」

「尊敬と規律が日本人を素晴らしい選手にしているんだ」

「彼はイチローだけでなくほとんどすべての人に敬意を示している。それが彼をサムライのスポーツ選手としてさらに偉大なものにしている」

「なんて素敵な姿勢なの。素晴らしい写真だわ」

「日本人は年上に敬意を示す。この国とは違うんだ」

「まさにこれがサムライ魂だ。2人ともを尊敬する」

「日本は尊敬の国だ」

大谷は28日（日本時間29日）のこのカード最終戦で、自己新となる55号。30日（10月1日）からは投打二刀流では初のプレーオフに突入する。



（THE ANSWER編集部）