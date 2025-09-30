MLBがシーズン総括、総観客動員数は7140万9421人だった

メジャーリーグ機構（MLB）は29日（日本時間30日）、2025年シーズンの総観客動員数は7140万9421人で3年連続増加したと発表した。総観客数が3年連続で前年よりアップするのは2005〜2007年以来18年ぶり。3年連続で7000万人超を記録するのは2015〜2017年以来8年ぶりだ。

ドジャースは球団史上初めて400万人（401万2470人）を突破した。400万人超を記録するのは2008年ヤンキース、メッツ以来だ。また、パドレスは343万7201人で3年連続で球団新記録をマークした。

日本のNHKはレギュラーシーズンの平均視聴者数265万人が視聴。昨年から20％以上増加し、過去最高の視聴率を記録。2021年から5年連続で視聴率アップした。また、米国内でのFOXやESPNなども視聴者数がアップした。

また、選手たちの歴史的な活躍も伝えた。今季は歴代最多タイ4選手が50本塁打以上を放ったこと、史上最多7選手が30本塁打＆30盗塁を記録したこと、マリナーズのカル・ローリーが捕手最多60本塁打を放ったことなどを称賛した。

ドジャース・大谷翔平投手の活躍にも触れ、史上初めて「50本塁打＆50奪三振」を記録したと伝えた。「もう一つの50-50」と称え、「これまでに50本塁打を記録し、投手として三振を奪った選手は1921年にベーブ・ルースが59本塁打、3奪三振を記録したのみだった」と伝えている。（Full-Count編集部）