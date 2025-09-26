【ねんりん家】秋限定！蜜芋キャラメルデコレで楽しむ濃厚バーム

東京・銀座本店を構えるバームクーヘン専門店「ねんりん家」から、秋だけの特別なスイーツが登場します。2025年10月1日(水)より新発売される『マウントバーム 蜜芋キャラメルデコレ』は、蜜芋バターのコクとキャラメルショコラの深みが重なる贅沢な一品。香ばしさと甘さが織りなす芳醇な味わいは、まさに秋の訪れを感じさせる限定フレーバーです。1ヶ月だけの特別な美味しさを、ぜひ味わってみてはいかがでしょうか♪

甘み豊かな蜜芋ペーストを練り込んだ『マウントバーム 蜜芋バター』をベースに、隠し味の黒糖蜜でコクをプラス。

さらに上からビターなキャラメルショコラをとろりとかけ、秋ならではの重厚な味わいを実現しました。

外はカリッと、中はしっとり。深まる季節にぴったりの限定デコレーションバームです♡

気になる商品情報＆販売店舗

マウントバーム 蜜芋キャラメルデコレ 1本入



価格：1,620円

販売期間：2025年10月1日(水)～10月31日(金)頃まで

販売店舗：ねんりん家各店（銀座本店・大丸東京店・西武池袋店・そごう横浜店・阪急うめだ店・JR品川駅エキュート品川店・羽田空港第1/第2ターミナルビル店）／Ekinaka LAB 東京八重洲南口パクモグテラス

通販情報：公式オンラインショップ「パクとモグ」／楽天市場店（2025年9月28日(日)10:00～受付開始）／Yahoo!店／HANEDA Shopping店

※いずれも期間中であっても商品がなくなり次第終了となります。

秋の贅沢スイーツで季節を楽しんで♡

芳醇な蜜芋の甘みとキャラメルショコラの濃厚な風味が重なり合う『マウントバーム 蜜芋キャラメルデコレ』。

ひと口ごとに秋の深まりを感じられる一品は、自分へのご褒美や手土産にもぴったりです。1ヶ月だけの特別な味わいで、季節の移ろいを楽しんでみてください。