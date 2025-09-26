【ニューヨーク＝小林泰裕】「ダークパターン」と呼ばれる手法を用いて利用者を有料会員サービス「アマゾンプライム」に不当に誘導したとして、米連邦取引委員会（ＦＴＣ）が米ネット通販大手アマゾン・ドット・コムを提訴した問題で、ＦＴＣは２５日、アマゾンが２５億ドル（約３７００億円）を支払うことで和解したと発表した。

ＦＴＣにとって過去最大規模の制裁金になるとしている。

発表によれば、アマゾンは１０億ドルの制裁金を支払うことに加え、アマゾンの不当行為によって不利益を受けた利用者約３５００万人に対し、１５億ドルを返金する。また、利用者が意図せずプライム会員に加入することがないよう、ウェブサイト上の紛らわしい表示を見直すほか、利用者が簡単に解約できるよう手続きを改善することで合意した。

米国のプライム会員の会費は月額１４・９９ドル（約２２００円）で、無料配送や動画視聴などの特典を受けられる。米国のプライム会員は約２億人に上るとみられている。

ＦＴＣのアンドリュー・ファーガソン委員長は２５日、「アマゾンは消費者をプライム会員に誘導するため巧妙な罠を仕掛け、解約を極めて困難にしていた。ＦＴＣはアマゾンが二度とこのようなことをしないよう徹底する」との声明を出した。一方、アマゾンは「この和解により、お客様のためにさらに注力できるようになる」とコメントした。自社の不正は認めなかった。

ＦＴＣは２０２３年６月、「ダークパターン」の差し止めなどを求めてアマゾンを米西部ワシントン州の連邦地裁に提訴した。訴状などによれば、アマゾンのウェブサイト上で「無料配送」などと表示されたボタンをクリックすると、プライム会員に登録される仕様になっていた。また、解約のためには複数の画面を閲覧する必要があった。

「ダークパターン」と呼ばれるウェブサイト上の紛らわしい表示によるトラブルは日本でも発生している。今回の和解が日本の利用者に影響する可能性もある。