ブルックリン・ベッカムが両親との確執について初コメント 妻ニコラ・ペルツのサポートに感謝
元サッカー選手のデヴィッド・ベッカムと、ファッションデザイナーのヴィクトリア・ベッカムの長男ブルックリンが、確執が伝えられる両親との関係についてコメントし、妻ニコラ・ペルツへの感謝を口にした。
【写真】ブルックリン・ベッカム＆ニコラ・ペルツ、二度目の結婚式にペルツ家が総出で祝福 不仲のベッカム家の姿はなし
MailOnlineによると、現地時間9月24日に米ニューヨークで開催ゴルフのライダーカップのセレブリティマッチに出場したブルックリンが、同紙に対し「ネガティブなことを言う人は常にいるけれど、僕にはとても協力的な妻がいる。僕と彼女、2人で自分たちのことをするだけ。謙虚に仕事をしていくだけです。それで僕らは幸せです」と話した。
私生活について言われたり、書き立てられることについては「決して」心配していないと述べ、「いつだって皆が下らないことを言う。僕はただこうやって、友達とゴルフをしようとしているだけ。すごく楽しいです」と語ったそうだ。
ニコラとブルックリンは、2019年10月に交際をスタートし、翌年1月にインスタグラムにて関係を公表。それから7カ月後に婚約を発表し、2022年4月、フロリダにあるニコラの実家の邸宅で、豪華ゲストを招いて結婚式を挙げた。当時から、ニコラとベッカム家の母ヴィクトリアの間で確執が取り沙汰され、「口も利かない」と伝えられていたが、今年5月、父デヴィッドの50歳を祝うパーティーに、ブルックリン夫妻が一度も出席しなかったことから、一家の確執が表面化。この夏2人はニコラの家族とヨットバカンスに出かけたほか、彼らの前で2度目の挙式を行うなどしており、ブルックリンはニコラの実家であるペルツ家にべったりだと伝えられている。
【写真】ブルックリン・ベッカム＆ニコラ・ペルツ、二度目の結婚式にペルツ家が総出で祝福 不仲のベッカム家の姿はなし
MailOnlineによると、現地時間9月24日に米ニューヨークで開催ゴルフのライダーカップのセレブリティマッチに出場したブルックリンが、同紙に対し「ネガティブなことを言う人は常にいるけれど、僕にはとても協力的な妻がいる。僕と彼女、2人で自分たちのことをするだけ。謙虚に仕事をしていくだけです。それで僕らは幸せです」と話した。
ニコラとブルックリンは、2019年10月に交際をスタートし、翌年1月にインスタグラムにて関係を公表。それから7カ月後に婚約を発表し、2022年4月、フロリダにあるニコラの実家の邸宅で、豪華ゲストを招いて結婚式を挙げた。当時から、ニコラとベッカム家の母ヴィクトリアの間で確執が取り沙汰され、「口も利かない」と伝えられていたが、今年5月、父デヴィッドの50歳を祝うパーティーに、ブルックリン夫妻が一度も出席しなかったことから、一家の確執が表面化。この夏2人はニコラの家族とヨットバカンスに出かけたほか、彼らの前で2度目の挙式を行うなどしており、ブルックリンはニコラの実家であるペルツ家にべったりだと伝えられている。