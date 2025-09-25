お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）が24日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。人気先輩芸人に怒られたエピソードを披露した。

この日は、元V6の長野博ら食通芸能人が集結。“変態的”な食へのこだわりを語り合った。また、ねとらぼアンケート「おいしいお店が多い」と思う政令指定都市ランキング結果で、1位が福岡市だったことも紹介された。

山内は、フジ系番組「華大さんと千鳥くん」で福岡に泊まりの仕事があった際、「やっぱり華丸・大吉さんが全員を食事会みたいなのに誘って、めっちゃもてなしてくれた」と回想。相方・濱家隆一も「地方ロケの一番の楽しみ！」と続いた。

ただ、山内は「そこに行かずにホテルでカップ麺を食った」とまさかの告白。「次の日、ロケに臨んだら、華大さんがめっちゃ怒ってました。“信じられんばい”って」と振り返った。

磯山さやかが「何で行かないんですか？」と不思議そうに問うと、濱家が「人と居るのがイヤなんですよ」と山内の代わりに応答。さらに、「地方の人が、地のものを食べさそうとしてくるのがイヤなんですって」と暴露し、食通たちを驚かせた。「食べたいと思わないんですか、地のものを」と問われても、山内は「全然思わない」と返した。

長野は、地方でのライブ後、メンバーやスタッフ全員で飲食店に行く時に、「僕は事前に予約してた店があるんで、一人だけ違う店でご飯食べたことはある」と語った。ライブの場合、押したとしても大体の終演時間が読めるため「予約しやすいんですよ」と笑顔。「僕はホテルで食べるんじゃないですよ？行きたい目的の店があるんで。（全員での食事会の）お誘いは、僕の予約の後だったんで」と釈明したが、山内には「俺と一緒ですよ」とつっこまれていた。