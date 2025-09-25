『アメトーーク！』最近急増中の“バンドやってる芸人”が大集結！全員で名曲セッションも

9月25日（木）の『アメトーーク！』では、「バンドやってる芸人」が放送される。

番組では、ここ数年急増している“バンドやってる芸人”が大集結。ニューヨーク、くっきー！（野性爆弾）、徳井義実（チュートリアル）、小峠英二（バイきんぐ）、濱口優（よゐこ）、村上（マヂカルラブリー）＆根建太一（囲碁将棋）が、それぞれのバンド活動や“あるある”をライブ映像とともにぶちまける。

2023年に「ニューヨークバンド」を結成したニューヨークは、「オリジナル曲はやらない」という持論のもと、コピーバンドのライブがいかに盛り上がるかを猛烈プレゼン。また、YouTube企画でメンバーを募集したと話すのだが、濱口がその際の驚きの裏話を披露する。

「TRAP」というバンドでサックスを担当している小峠は、「サックスは音がデカイから練習場所がない」と悩みを告白。河川敷で練習した際のエピソードを激白するのだが…。

また、12年前から「鶯谷フィルハーモニー」というバンドで活動中の徳井は、「僕が作詞をして柏原収史くんが作曲をする下ネタです」とキッパリ。すると、事前に曲を聴いてきたという谷まりあが…!?

ほか、濱口は「もともとエアバンドだった」という「ザ・アーリーヌードルズ」でドラムを担当。VTRでは“ハゲ曲”＆それを生かしたパフォーマンスを公開。

一方、村上＆根建が「まったく楽器のできないメンバーで結成した」という「アイボリーズ」は、ライブ中の“演奏中断”が名物になっていると告白する。

そんなバンドマンたちから憧れのまなざしを送られているのが、くっきー！が所属していた「ジェニーハイ」。2018年の結成を機にベースを始めたというくっきー！。「超ハイセンスプロ軍団なので川谷絵音さんがシビア！音が外れたら僕の方を見るんです（笑）」と苦笑する。また、「ベースはじっと立って演奏するんですけど、芸人なので動きにこだわっている」というパフォーマンス映像も公開される。

一方スタジオでは、それぞれが得意なフレーズを実際に演奏するひと幕も。すると、これまでずっと我慢していたギター大好き後藤輝基（フットボールアワー）がウズウズし始めて…。

さらに、「バンドやってる芸人セッション!!」では、芸人たちがあの名曲を全員で演奏。はたして、バンドやってる芸人たちの実力やいかに？