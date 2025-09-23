【実話】なぜ私は「放置子」に？母親が不倫相手とパチンコする間、5歳の娘は車内で待っていた【作者に聞く】
SNSやブログを中心に、実話に基づいた漫画を数多く公開している山野しらすさん(@shirasu00mori)。2024年に投稿した「私が放置子だった頃の話」は、母親の不倫やパチンコ通いによって“放置子”となった一人娘のエピソードだ。今回は、作者の山野しらすさんに、この漫画が生まれた経緯や、母親の態度について話を聞いた。
※本作にはセンシティブな表現があります。閲覧には十分ご注意ください。
本作を描こうと思った理由について、山野さんは「SNSやメディアで『放置子』という単語を目にすることが多いが、迷惑をかけられた側の視点の作品が多いと感じていた」と語る。知人から幼少期の体験を聞いたことがあったため、「放置子」側のストーリーも見てほしいと思い、制作を始めたそうだ。身バレを防ぐためにフェイクを加えたり、エピソードの流れを再構成したりしているが、基本的な内容は実話に基づいているという。
夏休みには、娘を無理やり友達の家に預けていた母親。友達との関係に影響はなかったのだろうか。「幸い友達関係には悪影響はなかったようです」としつつ、「ただ、預けられるということ以外に、服装が毎日同じだったり、お風呂にあまり入っていなかったりと、一時期学校では少し浮いていたようです」と明かした。
■「絶対に許されない」作者が語る母親への思い
母親が不倫相手とパチンコに行っている間、5歳の娘は車内で待っていたというエピソードについては、「今だったらあり得ない」と山野さん。「何か事件や事故に巻き込まれていたらと思うとゾッとする」と語る。
また、フルタイムで働きながら家事や育児をきちんとこなしている人がいる一方で、本作に登場する母親は不倫に明け暮れていた。この母親について、山野さんはこう話す。「フルタイムで仕事をしていて、夫は非協力的。とてもストレスフルな環境だったことは想像できるし気の毒だと思うが、不倫に明け暮れて幼い子どもをないがしろにすることは絶対に許されないと感じる」。そして、「親になっても自分の人生を楽しく過ごすことはよいことだと思う。ただ、子どもに対して最低限の責任は果たしてほしい」と、母親だけでなく父親にも同じことが言えると付け加えた。
取材協力：山野しらす(@shirasu00mori)
