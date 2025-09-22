¿ä¤·³èÀìÍÑ¥°¥Ã¥º¤¬¡È¿Ê²½¡É¡ÖÄË¥Ð¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÄË¥¥ã¡×¤âÅÐ¾ì¡Ä·ÐºÑ¸ú²Ì3.5Ãû±ß»Ô¾ì¤Ç¥°¥Ã¥ºÂ³¡¹
¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¡È¿ä¤·¡É¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¿ä¤·³è¡×¡£¤³¤Î¡Ö¿ä¤·³è¡×»Ô¾ì¤¬µÞÀ®Ä¹¤¹¤ëÃæ¡¢¿·¤¿¤ÊÀìÍÑ¥°¥Ã¥º¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Ø¤Î»Ù½Ð³Û3.5Ãû±ß¤È¤ÎÄ´ºº¤â
³¹¤Ç¿Í¡¹¤¬¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö10Ëü±ß°Ê¾å»È¤Ã¤¿¡£ÄÌÈÎ¤Ç°ìµ¤¤ËÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ç15Ëü±ß¤È¤«¡×¡Ö¿ô½½Ëü¤«¤é100Ëü±ß¤°¤é¤¤¡£CD¤Ê¤É¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±þÊç¤¹¤ë»þ¤Ê¤É¤Ë²¿Ëç¤âÇã¤¦¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
2025Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ì±´Ö¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Ø¤Î»Ù½Ð³Û¤¬ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ç3Ãû5000²¯±ß¤Ë¾å¤ë¤È»»½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¿ô»ú¤ÎÄÌ¤ê¤Ê¤é¤Þ¤µ¤ËµðÂç»Ô¾ì¡£
¤½¤¦¤·¤¿¡Ö¿ä¤·³è¼ûÍ×¡×¤ò¼è¤ê¹þ¤â¤¦¤È¡¢³Æ¼Ò¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬Çä¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¤¬¥º¥é¥ê
¼èºàÈÉ¤ÏÅìµþ¡¦¸¶½É¤Ë¤¢¤ë300±ß¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö3COINS¡×¤ò¼èºà¡£
Å¹Æâ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡ÖOshi Nui¡×¤È½ñ¤«¤ì¡¢¡Ö¿ä¤·¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤ËÃå¤»¤ëÍÎÉþ¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¿ä¤·¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥º¥é¥ê¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢9·î¾å½Ü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡¢¸å¤íÂ¦¤¬¥¯¥ê¥¢¤ÊÁÇºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¿ä¤·³è¥È¡¼¥ÈBAG¡×¤¬¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¼ÂºÝ¤Ë¿ä¤·¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ë¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ä¡£
¡Ö¡ÊÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ï¡Ë42¤È¤«43¸Ä¤°¤é¤¤¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£Ã¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥Ã¥«¡¼¥¢¥Ë¥á¿ä¤·¤Î½÷À¤ä´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¿ä¤·¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ60ËçÇã¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡£¡Ê´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ï¡Ë1Ëç600±ß¤È¤«500±ß¡£¡Ê¹ç·×¡Ë3¡Á4Ëü¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¡Ö¿ä¤·¡×¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ä¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤ÉÂçÎÌ¤Î¥°¥Ã¥º¤ÇÁõ¾þ¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢ÄÌ¾Î¡ÖÄË¥Ð¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¿ä¤·³èÀìÍÑ¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤¬ÅÐ¾ì
Âç¼ê¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄË¥Ð¡×¤Î¿Ê²½ÈÇ¤È¤â¸À¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤Ä¤¤10ÆüÁ°¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ±¿±Ä²ñ¼Ò¡ÖPPIH¡×ÃæÀîµ®Çî¤µ¤ó¡§
¿ä¤·³èÀìÍÑ¤Î¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÄË¥¥ã¥ê¡¼¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Î¡ÖÄË¥Ð¡×¤Ê¤é¤Ì¡ÖÄË¥¥ã¡×¤Î¾¦ÉÊ²½¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤â¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦½¾¶È°÷¡£
³«È¯¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¿ä¤·¥°¥Ã¥º¡×¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÆ©ÌÀÅÙ¤È¾æÉ×¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÃæÀî»á¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¿ä¤·³è¥Ö¡¼¥à¤Ï¹ñÆâ¤È³¤³°¤Ç¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¼õ¤±¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤¬À®¸ù¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÂ¾¤Ë¤â¹¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ ¤³¤È¤À¡£
