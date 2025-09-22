大人が本気で頼れる「高見えシャツ」→【GU】ならプチプラで売ってる！（歓喜）

シンプルでありながら品の良さを演出できるシャツは、大人世代がぜひ持っておきたいアイテムのひとつ。秋のおしゃれに向けて、新調したいと考えている人も多いのでは？ 【GU（ジーユー）】では、大人コーデになじむきれいめシャツがお手頃価格で手に入ります。秋の着こなしを格上げしてくれる、頼れる1枚をぜひチェックしてください。

アレンジの幅が広がるボウタイシャツ

【GU】「ボウタイシャツQ」\2,290（税込）

取り外し可能なボウタイがワンポイントの長袖シャツ。身体のラインを拾いにくいゆとりのあるシルエットで、決めすぎないリラクシーな雰囲気と体型カバーが同時に叶いそうです。ボウタイは、一つ結びにすればラフでこなれた印象に、リボン結びにすれば華やかな印象にと、結び方を変えれば違った表情を楽しめます。オフィスコーデに取り入れやすいベーシックなカラー展開も魅力。

ナロースカートを合わせてレディなオフィスコーデに

華やかなボウタイシャツに、ロング丈のナロースカートを合わせたフェミニンコーデ。スカートのピンストライプ柄がきちんと感を演出し、上品な着こなしに仕上がっています。ラフに垂らしたボウタイがさり気ないアクセントになり、かしこまりすぎない大人の余裕を感じさせる着こなしに。足元はヌーディーなパンプスで抜け感をプラス。おしゃれ見えも好印象も両立できるオフィスコーデです。

ゆとりのあるシルエットで即こなれるメンズシャツ

【GU】「イージーケアブロードシャツ」\2,490（税込）

オーソドックスなメンズのシャツも、女性がまとえばほどよいゆとりが生まれ、ぐっとこなれた雰囲気に。上質感のあるブロード素材とシェルボタンで、さらにきちんと感と高見えを後押しします。「前立てのないすっきりとしたフロント仕様」（公式サイトより）で、ボタンを開けた抜け感のある着こなしから、羽織りとしてのスタイリングまで、幅広く楽しめる1着に。

ワイドパンツを合わせてきれいめパンツコーデに

メンズシャツのボタンを広く開けて抜け感を演出し、ボトムスにはタック入りのワイドパンツをプラス。マニッシュなパンツスタイルながら、女性らしさも感じさせるミックスコーデに着地しています。ネイビーとダークブラウンのシックな配色は、大人の秋コーデにぴったり。かっちりした雰囲気の黒小物で全身を引き締めて、スタイリッシュに仕上げます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S