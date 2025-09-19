ロックシンガーの相川七瀬が20年以上連れ添った夫と離婚していたことがわかった。相川は今年、デビュー30周年を迎え、自身も50歳を迎えるなど節目の一年だ。そんな彼女が「NEWSポストセブン」の取材に経緯を明かした。

「離婚して1年くらいになります。どこかで離婚について自分の口で話さなければいけないと思い、夫婦間でも相談していたのですが、なかなか着地点がみつからず、悩んでいたら1年くらいが経ってしいました」

20歳で織田哲郎（67）プロデュースの『夢見る少女じゃいられない』でデビューした相川は、『BREAK OUT!』『恋心』『Sweet Emotion』など、飾らない女性の想いを歌った数々のヒット曲をリリース。デビュー30周年を迎えた今年はライブツアー6カ所すべての会場でチケットが完売するなど、"ロックの女王"として一線を走り続けている。

相川は人気絶頂だった2001年2月16日、26歳の誕生日に11歳年上の元夫と入籍。同年9月に長男を出産し、2007年に次男、2012年に長女を授かった。元夫は長年、相川の個人事務所の取締役を務め、現在も彼女の仕事をサポートしている。

「子どもたちが"巣立ち"を迎えようとしている今、50代以降の私はどうやって生きていくんだろうって考えたら、すごく不安になってしまった。

彼は年上なのでその先の未来を見ていますが、私は50歳となり、子どもが手を離れて、あと20年は現役で歌い続けたい。そんな2人の将来観の違いも離婚を決意する、大きな要因のひとつだったのかもしれません」

別居生活をするなどして環境を変え、何度も話し合ってきた2人だったが、昨年に夫婦が出した結論は「仲のいい家族でいるための別れ」だった。

「私が離婚届を出しました。紙切れ一枚なのに夫婦ではなくなるのか……と、不思議な感覚でした。本当にこれでいいのか、自問自答しました。大丈夫なのかと。その日はずっと気持ちが重かったのを覚えています。それが家族でいるための私たちの選択でした」

アーティスト活動を続けながら、20代、30代で3児の母として育児と向き合ってきた相川。40歳を迎えて"学び直し"を決意し、現在は國學院大學大学院に通う。第2の人生を送る彼女に何があったのか──。「NEWSポストセブン」では、相川が語った離婚の経緯、芸能界入りを決意した愛息への想いなどを詳報する。