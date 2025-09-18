±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤¬¡È²ÆµÙ¤ß¡É¤òËÜµ¤¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£¿Æ»Ò¤ÇÍ·¤Ó¡¦³Ø¤Ó¡¦´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö±êÆü¡Ê¤¨¤ó¤Ë¤Á¡Ë2025¡×³«ºÅ¡ª
¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¤È¤Ó¤¤ê¤Î²ÆµÙ¤ß¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢º£Ç¯¤â±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤¬²Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÍ·¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¿Æ¤·¤ß¡¢SDGs¤Ê¤É¤Î³Ø¤Ó¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÂ¿ºÌ¤Ê´ë²è¤ò½àÈ÷¡£»î¹çÁ°¤Î»þ´Ö¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤ó¤À¤¢¤È¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÃæ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Ô¥ê¤Ã¤È¶õµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¡ÈËÜÊª¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡É¤òÌ£¤ï¤¦»þ´Ö¤Ë¡£³°¤Ç¤Ï¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¡¢Æâ¤Ç¤Ï¿¿·õ¤Ë¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÈËÜÊª¤òÌ£¤ï¤¦¡É²Æ¤Î1Æü¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤À¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥ÖÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤ë¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤³¤³¤í¤È¤«¤é¤À¤ÎË¤«¤µ¤ò°é¤ß¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤ÆË¤«¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±ïÆüÍ·¤Ó¤«¤éÅÁÅý·ÝÇ½¤Þ¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤Î²ñÏÃ¤òÀ¸¤àÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à
¡¡8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤ÆÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹ÀïÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²Æº×¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö±êÆü¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Ä¾Á°¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«»ÏÁ°¤Ë¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¾å¤¬¤ê¡¢ÅöÆü¤Ï4Ëü5000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÍè¾ì¼Ô¤¬½¸·ë¡£¥³¥í¥ÊÌÀ¤±¤Î2021Ç¯¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤âºÆ¤Ó¡È½¸¤¦¡É´î¤Ó¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È´ë²è¤µ¤ì¤Æ°ÊÍèËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µðÂç¤ä¤°¤é¤¬¤½¤Ó¤¨¤ë¹¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¹¤¯¤¤¤ä¿å¥è¡¼¥è¡¼Äà¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿±ïÆüÍ·¤Ó¤«¤é¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ð¥é¹çÀï¤äÎ®ÅÇÏ¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Ëü²Ú¶À¤Å¤¯¤ê¤Þ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£²û¤«¤·¤¤Í·¤Ó¤Ï¡ÖÀÎ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÍ·¤ó¤À¤ó¤À¤è¡×¤È¿Æ»Ò¤Î²ñÏÃ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¡£¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤Î¥Þ¥Þ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¤ªº×¤ê¤ÇÍ·¤Ù¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Í·¤ó¤Ç»î¹ç¤Ç¿²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¿Æ»Ò¤È¤â¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¤è¤µ¤³¤¤¤ä°¤ÇÈÍÙ¤ê¡¢ÏÂÂÀ¸Ý¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¡£º£Ç¯¤Ï¡ÖÆüËÜ»°Âç°¤ÇÈÍÙ¤ê¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡ÖÆî±ÛÃ«°¤ÇÈÍÙ¤ê¡×¤«¤é¹çÆ±Ï¢¤¬½é»²²Ã¡£¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÂ¿ºÌ¤ÊÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤ò´Ö¶á¤Ç³Ú¤·¤á¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä«²â¤äÀî¸ý¤Ê¤É¸©Æâ³Æ½ê¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿ÍÙ¤ê¼ê¤ÎÃÄÂÎ¤¬¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Î±éÉñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¡¢Ëè²Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÃÏ°è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¡ÈSDGsÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¡É¤Ïºë¶Ì¸©Ä£¤È¶¦Æ±¤Ç´ë²è
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤ÏÆÃ¿§¤Î¤¢¤ë¥Ö¡¼¥¹¤âÀß¤±¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ºë¶Ì¸©Ä£¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡ÖSDGsÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¡×¤À¡£¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ú¥ó¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤äÃ¼ºà¥Î¡¼¥È¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é»ñ¸»¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¿å¤Î½Û´Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ°²è¤Ç³Ø¤ó¤Ç¥¯¥¤¥º¤ËÅú¤¨¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¤Î¿å¸»¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÈ¬¥Ã¾ì¥À¥à¤Î¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥é¥Õ¥È¤¬»²²Ã¼Ô¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ö¡¼¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿ºë¶Ì¸©Ä£SDGs¿ä¿ÊÃ´Åö¤ÎµÈÌîËÒ¿Í»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç4Ç¯¤Û¤É³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½é´ü¤Îº¢¤«¤é¥ì¥Ã¥º¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë´ë²è¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Æ±¡¦·îùõÃÒºÈ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡Öºë¶Ì¸©¤ÎSDGs¥¢¥×¥ê¡Ø¥¨¥¹¥¥å¡¼¥Ö¡Ù¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤Ï¤¹¤Ç¤ËÌó3Ëü·ï¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥Ã¥º¤Ç¤ÎSDGsÂÎ¸³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅÐÏ¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ÃÏ°è¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÏ¢·È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤ÎSDGs¤ÎÉáµÚ¤È¼ÂÁ©¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¿ÅÙ¤«¿Æ»Ò¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤â¡¢¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÊÙ¶¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¼ÂºÝ¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î¼«Í³¸¦µæ¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿»Ò¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÉñÂæ¤Ë²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹¤Ò¤È¤È¤¤ò¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë
¡¡¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ï¡¢¥ì¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È°ì½ï¤ËÍÙ¤ë¡È±ºÏÂ¤ª¤É¤ê¡É¡£Í¼Æü¤¬Íî¤Á¤ëÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤ÎÃæ¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿º¢¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤«¤é¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»î¹ç³«»Ï¤òÂÔ¤Ä¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î´¿À¼¤¬¶Á¤¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜÈÖ¤Î»î¹çÁ°¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë»×¤¤½Ð¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë1Æü¤òÆÏ¤±¤ë¡£±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤ÆË¤«¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆÃÊÌ¤Ê²Æ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
