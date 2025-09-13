YSLから新登場！ぷっくり叶える人気グロス「ラブシャイン」♡

昨年の誕生以来、SNSや誌面でも注目を集めてきた「YSL ラブシャイン」シリーズ。2025年は、待望のプランパータイプ「YSL ラブシャイン グロスプランパー」が登場しました。ひと塗りで弾けるようなゼリーツヤとボリューム感を叶え、瞬く間に大ヒット。特に「宝石パープル」と呼ばれる#1と「大優勝ピンク」と評される#44は、多くの女性の心を掴んでいます。

ラベンダーのように透明感を放つ「#1 サンダースティーラー」は、繊細なラメが散りばめられた特別なパープル。

イヴ・サンローラン・ボーテのジャパンアンバサダー、TWICEのSANAさんがキャンペーンで使用したことでも話題となりました。

単色使いはもちろん、手持ちのリップに重ねてニュアンスを変える楽しみ方も人気♡一気に表情を明るく見せてくれるとSNSでも支持されています。

毎日使いたくなる万能カラー「#44 ヌードラヴァリエール」

「#44 ヌードラヴァリエール」は、どんなメイクにもなじむ万能なミルキーピンク。

YSLの全てのリップに展開されるほど愛される定番カラーで、今ではグロスプランパーでも“毎日手に取りたくなる一本”として人気を集めています。

SNSでは“肌なじみ抜群なのに垢抜ける”と絶賛され、幅広い世代から支持を獲得。大人かわいさを演出したい方にぴったりのカラーです♪

自分らしさを叶えるYSLの新グロス♡



YSLが誇る「ラブシャイン グロスプランパー」は、全10色 各4,950円（税込）で展開。ぷっくりとした立体感と、透明感あふれる発色が同時に叶うのはYSLならでは。

さらに「オールアワーズ リキッド グロウ」（各8,360円・税込）や「クチュール ミニ クラッチ」（各10,890円・税込）と合わせれば、今どきメイクが完成します。

お気に入りの1本を見つけて、日常をもっと輝かせてみませんか♡