サッカー日本代表は来年のワールドカップ（W杯）北中米大会の開催国、メキシコ・アメリカと強化試合を実施。メキシコにはスコアレスドローの引き分け、アメリカには0-2で敗戦した。

【衝撃画像】久保建英でも、堂安律でも、三笘薫でもない…城彰二が「今のままじゃスタメンは難しい」と苦言を呈した“イケメンすぎる選手”を見る

元日本代表で、現在はサッカー解説者として活躍する城彰二氏は、この2試合をどう見たのか。話を聞いた。



サッカー日本代表 ©時事通信社

◆◆◆

「ヒドかった」「森保さんは何をやりたいのか」アメリカ戦の試合内容に苦言

――今回の米国遠征は、メキシコにスコアレスドローの引き分け、アメリカに0-2での敗戦という結果に終わりました。

城彰二さん（以下、城） メキシコ戦は、主力メンバーで臨んで、やるべきことが整理されていたし、選手はすごく気持ちも入っていたと思います。試合の入りから守備がハマり、ボールを奪ってショートカウンターやカウンターという日本のお家芸とも言える攻撃で、メキシコを押し込むことができました。

後半、選手を代えたことで出力が少し落ちて、ゴールを奪うところまでには至らなかったけれど、0-0はポジティブなドロー。主力が出れば、メキシコのレベルであれば十分に戦えることは証明したと思います。

――アメリカ戦は、0-2とほぼ完敗の内容でした。

城 ヒドかったですね。メキシコ戦の時はプレスがしっかりかかって、相手がどこに出していいのか迷うぐらいの厳しさがあった。攻守のトランジションも早かった。

でも、アメリカ戦はボールホルダーに対して全然、プレッシャーに行けてなかった。相手に対しての距離が遠いので強度の高いプレスもかからない。攻守にバラバラで、後手後手の対応しかできなかった。

鎌田（大地）が入って来て、ボールを受けてパスを出して、という流れができたから少し良くなったけど、これはイコール、主力との差が浮き彫りになりました。正直、アメリカ戦は何も収穫がなかったという印象です。

――アジア最終予選のサウジアラビア戦でも6人を入れ替えて、決定機を欠いてスコアレスドローに終わりました。そういう経験があったなか、なぜ全選手を入れ替えるようなことをしたのでしょうか。

城 移動の疲労や選手のコンディションを考えたのかもしれないですけど、入れ替えた選手は経験が少ない、フレッシュな選手ばかり。遠藤（航）とか、チームを主導する選手がいないので、試合が動く展開で、どうすべきかという判断が、チームとしてというより個人頼みになってしまう。

今回は一緒にやったことがない選手がほとんどで最初からバラバラだった。アメリカ戦に関しては、森保一さん、何をやりたいのか、さっぱりわからなかったですね。

「来年の本番にも影響してくるかもしれない」アメリカ戦で露呈した主力とサブ組の差

――来年のW杯を想定してというならメキシコ戦に出場した選手がアメリカ戦にも出て、移動などがプレーにどのくらいの影響するのか確かめることも試合同様に重要だと思いましたが、全替えでは確認できないですね。

城 それが今回の遠征の目的のひとつだと思うんです。いいシミュレーションになると思ったけど、やらなかった。2チームで戦うよっていうことを優先した感じですね。結局、アメリカ戦は何の成果も得られず、本当にムダなことをしたなって思います。

――主力と控え組の力の差も見えたような気がします。

城 森保さんは、ずっと同じメンバーで戦ってきたので、バックアップの選手の底上げができていなかった。それがアメリカ戦で露呈したように今、ゲームに出てしまっている。

誰が出てもやり方は変わらないことを追求しているけど、個人の部分でもチームとして戦う部分でも、主力とサブの差は大きい。バックアップの問題は今後も苦労するでしょうし、来年の本番にも影響してくるかもしれないですね。

「今の代表では上田しかいない」「鈴木彩艶も素晴らしい」2試合で評価を高めた選手

――試合結果は今ひとつでしたが、2試合で個人として評価を高めた選手はいますか。

城 上田（綺世）は、良かったと思います。3−4−2−1の1トップだと、ポストプレーができないといけないのですが、これまでの上田は、ボールを奪取するとボールに向かっていくようなポストプレーをしていたんです。そこで、うしろから潰されたりとか、足を出されてボールを取られたりしていました。

今回は、ボールをもらいに行くフリをして体をぶつけて味方に時間と余裕を与えたり、ゴール前で動かずに踏ん張ってボールを収めていた。そうなると相手もファールでしか止められなくなるので、ファールの数も増えた。相手DFの選手との間にもうまく入れるようになっていましたし、守備も効いていた。

かつて大迫（勇也）が、ドイツで体の使い方を覚えてポストプレーがしっかりできるようになりましたが、上田もそこに近づきつつあります。シュートがゼロなのは問題ですし、久保（建英）や堂安（律）、三笘（薫）との連携ももう少し深めていく必要があるけど、今の代表では上田しかいないって感じになりつつあると思います。

――上田は、安定感というか、佇まいに少しオーラが出てきている感じがしました。

城 フェイエノールトでやれている自信がプレーにも出ている感じですね。GK鈴木彩艶も素晴らしかったです。昨年1月のアジアカップではミスを連発してかなり叩かれたけど、今回は、抜群の安定感だった。

彼はポジショニングが素晴らしい。相手選手が一瞬、シュートを打つことに迷いが生じるポジションを取るし、そこでピタリと動作が止まるんです。駆け引きがうまくなり、シュートブロックなど技術も高くなった。しかも彼は体が大きく、横幅もあるので威圧感がある。

大迫（敬介）もアメリカ戦でビッグセーブをしていたけど、鈴木とはかなりレベルの差があるので、彩艶が今、第1GK候補であることは間違いないと思います。

「カタールW杯の頃からちょっと落ちた」「今のままじゃスタメンは難しい」と感じた“常連選手”とは？

――逆に今回、もうひとつと感じた選手はいますか。

城 伊東（純也）は、カタールW杯の頃からちょっと落ちたなという印象です。アメリカ戦では彼のミスから失点しているし、彼の最大の特徴であるスピードもキレがない。

以前は、自分がテクニシャンではないことを自覚して、がむしゃらにピッチを駆け巡っているイメ−ジがあったけど、今はうまいことをしようみたいな色気が出てきているせいか、プレーにも勢いがないですね。

彼の武器は圧倒的なスプリントとゴールに向かう姿勢だと思うのですが、いろんな経験を積んだことが彼の長所を消しているのかなという感じがします。今のままじゃスタメンを奪い返すのは難しいので、今後の巻き返しに期待したいですね。

「今、W杯が始まったらベスト16の壁を超えるのは難しい」

――日本はベスト8の壁を越え、優勝を目指しています。今回、2試合の結果を踏まえ、今のチームは、そこを狙える力を確実に育んでいると思いますか。

城 今、W杯が始まったらベスト16の壁を越えるのは難しいでしょう。選手のレベルが上がり、やりたいサッカーがだいぶ浸透はしているけど、アメリカにたとえ2軍でも負けてはいけないと思うし、メキシコにも点が取れずに勝てなかった。

メキシコは、決勝トーナメントに上がった時、勝たないといけない相手だと思うんです。今回、点を取るためには、どうすべきか。選手はみんな、それを課題に思っているはずですし、今後どうしたらいいのかという不安を抱えていると思います。セットプレーでの得点も含め、来年に向けて、アジア予選で見えなかった課題をこれからきちんと潰していくことが必要ですね。

――10月にはブラジルとパラグアイとの試合が控えています。

城 もう11人を総入れ替えするようなことはしないでほしいですね。バックアップメンバーを強化していくなら、アメリカ戦のように全替えするとまったく意味がなくなってしまう。主力がプレーするなかで、変化をもたらしてくれる存在として起用を柔軟に考えてほしいと思います。

――日本は、南米のようなチームに苦手意識がありますね。

城 南米のチームは、個人能力がすごく高いので、1対1という面ではメキシコやアメリカ以上に難しくなってくる。これまで以上にプレスバックとか、球際とか、グループで奪うという意識を強くもって対峙しないと、簡単にはがされてやられてしまう。

日本の基盤になる組織的な守備がどこまで機能するのか。まずは、守備から確認していく必要があると思いますし、チャンスで決め切るところは決める。簡単ではないですが、そのクオリティがないとW杯優勝はもちろん、ベスト8も見えてこないと思います。

取材・文＝佐藤俊

（城 彰二）