連続噴射15分、逆さ噴射にも対応！最大風速42m/sのハイパワーなAC電源エアダスター
サンワサプライ株式会社は、ガスを使わない電動式で、安全かつ環境に配慮したエアダスター「CD-ADE8BK」を発売する。風量ダイヤルによる無段階調整と3種類のノズル付属、長時間連続使用に対応した設計で、パソコン内部や精密機器の細部まで手軽にクリーニングできる。AC電源接続のため、風力が強く、電池切れやバッテリー劣化の心配をせず使用できる。
■圧倒的な風力で、ゴミを一気に吹き飛ばす
AC電源式で最大風速42m/sを誇るハイパワーなエアダスター。圧倒的な風力で、溜まったホコリやゴミを一気に吹き飛ばせる。
■風力を無段階で調整できる
手元の調節ダイヤルで風力を無段階で調整でき、用途に合わせてそよ風や強風を使い分けられる。
■充電式よりも風力が強い、AC電源タイプ
充電式のエアダスターよりもさらに風力が強く、缶タイプのように冷えて風力が弱くなる心配もないAC電源タイプ。最大15分連続噴射が可能だ。
■3種類のノズル付き
ノズルが3種類付属しており、場所に合わせて使い分けができる。
■持ちやすいガンタイプ形状
あらゆる方向に噴射しやすい形状だ。
■掃除したい物に合わせて、様々な場面・用途で使える
風量が調整でき、3種のノズルも付属しているので、エアコンや掃除機のフィルターのお手入れや空気入れなど様々な場面で役立つ。
■高い場所にも使用できる
高い場所やコンセントから離れた場所でも届きやすい、約3mの長いコードを採用している。エアコンや棚の上、天井付近の掃除に最適だ。
■フィルター交換もラクラク
フィルターは手でつまむだけで簡単に着脱できる。
■安全かつ環境に配慮したエアダスター「CD-ADE8BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・隙間収納できる！スリムな折りたたみ脚立、新色レッド
・炎を纏った4枚肉、クセになる辛さ！バーガーキング『インフェルノ ザ・ワンパウンダー』
・日本から紡いだ４０年の軌跡！旅する刺繍展 ハンガリーへの想い
・安心設置！チャイルドロック構造で、小さなお子さまが簡単に開けれないケーブルボックス
・“旨辛”か“さっぱり”が選べる！丸亀製麺、冷たいうどん2種登場
■圧倒的な風力で、ゴミを一気に吹き飛ばす
AC電源式で最大風速42m/sを誇るハイパワーなエアダスター。圧倒的な風力で、溜まったホコリやゴミを一気に吹き飛ばせる。
■風力を無段階で調整できる
手元の調節ダイヤルで風力を無段階で調整でき、用途に合わせてそよ風や強風を使い分けられる。
■充電式よりも風力が強い、AC電源タイプ
充電式のエアダスターよりもさらに風力が強く、缶タイプのように冷えて風力が弱くなる心配もないAC電源タイプ。最大15分連続噴射が可能だ。
■3種類のノズル付き
ノズルが3種類付属しており、場所に合わせて使い分けができる。
■持ちやすいガンタイプ形状
あらゆる方向に噴射しやすい形状だ。
■掃除したい物に合わせて、様々な場面・用途で使える
風量が調整でき、3種のノズルも付属しているので、エアコンや掃除機のフィルターのお手入れや空気入れなど様々な場面で役立つ。
■高い場所にも使用できる
高い場所やコンセントから離れた場所でも届きやすい、約3mの長いコードを採用している。エアコンや棚の上、天井付近の掃除に最適だ。
■フィルター交換もラクラク
フィルターは手でつまむだけで簡単に着脱できる。
■安全かつ環境に配慮したエアダスター「CD-ADE8BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・隙間収納できる！スリムな折りたたみ脚立、新色レッド
・炎を纏った4枚肉、クセになる辛さ！バーガーキング『インフェルノ ザ・ワンパウンダー』
・日本から紡いだ４０年の軌跡！旅する刺繍展 ハンガリーへの想い
・安心設置！チャイルドロック構造で、小さなお子さまが簡単に開けれないケーブルボックス
・“旨辛”か“さっぱり”が選べる！丸亀製麺、冷たいうどん2種登場