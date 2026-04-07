「広島５−２巨人」（７日、マツダスタジアム）巨人が鬼門・マツダスタジアムで黒星発進。今季ワーストの１試合３失策と、ミス連発で連勝も２で止まった。来日初勝利を狙ったウィットリーは３回までに味方が２失策だったが、無安打と踏ん張り続けた。それでも四回、四球で出塁を許すと、この日初めて許した安打が２ランとなって先制点を献上した。さらには五回にも２死から四球を出し、大盛の１号２ランで追加点。六回にも無