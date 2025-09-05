【新シーズン「Break through（突破）」アップデート第2弾】 9月4日 配信

NEXONとNEXON Gamesは9月4日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox SX/PC用TPSルートシューター「The First Descendant」において、新シーズン「Break through（突破）」のアップデート第2弾を配信した。

今回のアップデートでは、「アルティメット・ルーナ」が新登場するほか、自分のコレクションが楽しめる専用スペース「ラウンジ」やトリガーモジュールなどのコンテンツが追加された。

さらに、ゲーム内イベントや新しいバディ「スノースレッドドッグ」、そして「レピック」のリワークも実装されている。

新シーズン「Break through（突破）」アップデート第2弾

「アルティメット・ルーナ」登場

「アルティメット・ルーナ」には2種類のアップグレードモジュールが追加される。

【戦場のコンサート】

遠距離スキルでのダメージを与えることができるモジュールで、状況によってバフとデバフを活用し戦闘を繰り広げる。また、専用武器に乗った状態でもグラップリングを使用できるため利便性も優れている。

【戦場のアーティスト】

専用武器を使用せず銃器を活用するタイプで、状況に応じて銃器バフをデザインできるモジュール。

新システム「ラウンジ」

プレーヤーがアルビオン内でくつろぎ、ディセンダントを披露できる専用スペース「ラウンジ」が登場。

「ラウンジ」では、ディセンダントやバディ、ホバーバイクなどを展示し、自分だけのコレクションを作成することが可能。ディセンダントを配置すると、プレーヤーに話しかけたり、ソファに座って楽器を演奏したり絵を描いたりといったアクションを鑑賞することができる。将来的には、他プレーヤーのラウンジを訪問できるアップデートも予定されている。

新トリガーモジュール

新トリガーモジュールはアクシオン平野で入手することができる。

【嵐の弾丸】

貫通する投射物スキルが命中した地点に、固定されたオーブ状のエリアを生成し、敵に持続ダメージを与える。

【戦術加速】

補給スキル使用時に、プレーヤーと近くのパーティーメンバーの射撃および移動能力を一時的に向上させる。

【灼熱地帯】

牽引スキル使用時に、固定されたオーブ状のエリアをスキル発動地点に生成し、持続ダメージを与える。

新バディ「スノースレッドドッグ」

ディセンダントのMPを回復させる能力を持ち、スキル主体のダメージディーラーを強力にサポートする。

継承者「レピック」のリワーク

機動性が向上し、離れた場所での戦闘中でも素早く味方と合流して遠距離からダメージサポートができるようになった。グレネードの相乗効果も追加され、燃焼中の敵にグレネードが追加ダメージを与えるようになる。また、2番スキル「オーバークロック」は、射撃速度を一時的に急上昇させ、高いDPSを発揮する。

ゲームバランス調整および改善

ブレア、フレイナ、バニーのバランス調整が実施された。また、リーダーボードで他のプレーヤーのビルドを閲覧できるようになったり、おすすめのパーティを簡単に組めるようになるなど、QoLの向上も図られている。

アップデート記念イベント

今回のアップデートを記念し、複数のゲーム内イベントが開催される。

【ルーナと一緒に歌を】

新キャラクター「アルティメット・ルーナ」のレベルアップをサポートするイベント。「アルティメット・ルーナ」の獲得やモジュールソケットの追加など、さまざまなミッションを達成することで、光子刻印機、結晶化触媒、背中のアタッチメント「満月のギタリスト」などの貴重な報酬を獲得できる。

【収集品商人コレク-T＆エディ-T登場！】

アルビオンに新たに登場した2人の収集商人が、ラウンジで展示できるコレクションアイテムを販売。侵入作戦（400％）やウォールクラッシャー迎撃戦などのミッションをクリアすることで「収集品コイン」を獲得でき、このコインを使ってユニークなコレクションアイテムを入手できる。

【「ルーナの音楽日記」ログインイベント】

毎日ログインすることで、結晶化触媒、精密イオン加速器、限定胸部アタッチメント「ルーナ」MCネームタグなどの報酬を得られる。

新スキン

「アルティメット・ルーナ」の全身スキンと背中アタッチメント、さらにはセレナのプレミアムスキン「古代の天使」など、様々な新しいスキンも登場する。

(C) NEXON Korea Corp. & NEXON Games Co, LTD. All Rights Reserved.