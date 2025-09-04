画像は集英社の作品ページ（https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-884649-1）より

【「キン肉マン」89巻】 9月4日 発売 価格：572円

集英社は、マンガ「キン肉マン」の89巻を9月4日に発売する。価格は572円。

本作はマンガ家ユニット・ゆでたまごによるバトルマンガ。TVアニメの最新シリーズ「キン肉マン 完璧超人始祖編」はSeason 3の制作が決定している。

89巻ではペシミマンの猛攻によってクロエの正体が暴かれる一方、ペシミマンとウォーズマンの闘いを窺っていた“狼の部屋”の長官が秘密モードの発動の指示を出す。

なお、次巻の90巻は約1カ月後の10月3日に発売される予定となっている。

【「キン肉マン」89巻あらすじ】

各地で五大刻と熾烈な闘いをみせるキン肉マンたち。シベリアではペシミマンの猛攻にクロエの正体が暴かれる。そんなペシミマンとウォーズマンの闘いを窺っていた“狼の部屋”の長官が秘密モードの発動の指示を出し!?



