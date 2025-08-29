ÎäÅ°¼ÒÄ¹¤Î¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ë¥É¥¥Ã¡ª ¤¤¤Ä¤â¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡¿MONSTER¤Î´Å¤¤²ç¡Ê13¡Ë
¼ÒÄ¹¤¬ÅÝ¤ì¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¡ª¼ÒÄ¹Èë½ñ¤È¤·¤Æ½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡Ä¡¿MONSTER¤Î´Å¤¤²ç¡Ê1¡Ë
Âç´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹Èë½ñ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¶ÍÃ«Ë¾°¦¡Ê¤Î¤¢¡Ë¡£Í¥¤·¤¯¤ÆÏ¯¤é¤«¤ÇÈë½ñ¤Î¼«Ê¬¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¼ÒÄ¹¤òÊé¤¤¡¢Èë½ñ¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¼ÒÄ¹¤¬Á°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¯Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ìµßµÞÈÂÁ÷¡£°ìÌ¿¤Ï¼è¤ê¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÒÄ¹¿¦¤òÂà¤¤¤Æ²ñÄ¹¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤Ë¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¾Ä¡Ê¤ï¤¿¤ë¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾Ä¤ÏÉã¿Æ¤È¤Ï¿¿µÕ¡£ÅÝ¤ì¤¿Éã¿Æ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤½¤Ö¤ê¤â¸«¤»¤º¡¢²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¸ý¤ò³«¤±¤Ð¥À¥á½Ð¤·¤Ð¤«¤ê¡¢Éô²¼¤Ë´¶¼Õ¤Î°ì¸À¤â¤Ê¤¤ÎäÅ°¤Ç²¶ÍÍ¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾Ä¤ÎÈë½ñ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ë¾°¦¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ÌµÍýÆñÂê¤ò¤Õ¤Ã¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡½¡½¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÌ¡²è¡¿°Ë¿á Éö¡¢¸¶ºî¡¿µÌ ¤¤¤í¤«¤Î½ñÀÒ¡ØMONSTER¤Î´Å¤¤²ç¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á°Ë¿á Éö¡¢µÌ ¤¤¤í¤«¡¿¡ØMONSTER¤Î´Å¤¤²ç¡Ù