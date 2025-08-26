J1¤Ç³èÌö¤ÎÄ¶ÂçÊª¡¢7Éô¥ê¡¼¥°²ÃÆþ¤Ë¾×·â¡ÖÈ¿Â§Ãæ¤ÎÈ¿Â§¡×¡¡¼Ò²ñ¿Í1Éô¤Î¡ÖÀ¸ÂÖ·ÏÇË²õ¡×
ÀéÍÕ¸©¼Ò²ñ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô¤ÎÅì³ë¤¬¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½
¡¡ÀéÍÕ¸©¼Ò²ñ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô¤ÎFC GRASIONÅì³ë¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¤¬¿·²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡7ÉôÁêÅö¤Î¼Ò²ñ¿Í¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î¶¯ÎÏ½õ¤Ã¿Í»²Àï¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Êä¶¯¡×¡ÖÀ¸ÂÖ·ÏÇË²õ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡34ºÐ¤ÎL¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¤ÏÊì¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯1·î¤Ë¾¾ËÜ»³²í¤Ë²ÃÆþ¡£¤µ¤é¤ËÆ±Ç¯8·î¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢2020Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏJ1¥ê¡¼¥°¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤Î15ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤äÆÊÌÚSC¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ØÌá¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡L¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤ÓFC GRASIONÅì³ë¤Ç¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÃæ¤Ç¤â³°¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¿´¤«¤é°¦¤·¡¢¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÆüËÜ¤ËÌá¤ì¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7·î¤Ç34ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ÎÂçÊª¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÆüËÜÉüµ¢¤ÎÉñÂæ¤¬J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢7ÉôÁêÅö¤ÎÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¶Ã¤¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Êä¶¯¤À¡×¡Ö¥Á¡¼¥È¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÀ¸ÂÖ·ÏÇË²õ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÈ¿Â§Ãæ¤ÎÈ¿Â§¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ö¸©¥ê¡¼¥°¤Ë¤â¿ë¤Ë¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¥¥¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡FC GRASIONÅì³ë¤Ïº£µ¨¤«¤é1Éô¥ê¡¼¥°¤Ë¾º³Ê¤·¡¢¸½ºß¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤Âç¤¤Ê¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë