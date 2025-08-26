Åì³ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¹­ÅçºßÀÒ»þ¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¡§»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¡Û

¡¡ÀéÍÕ¸©¼Ò²ñ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô¤ÎFC GRASIONÅì³ë¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¤¬¿·²ÃÆþ¤·¤¿¡£

¡¡7ÉôÁêÅö¤Î¼Ò²ñ¿Í¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î¶¯ÎÏ½õ¤Ã¿Í»²Àï¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Êä¶¯¡×¡ÖÀ¸ÂÖ·ÏÇË²õ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡34ºÐ¤ÎL¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¤ÏÊì¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¥×¥í¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯1·î¤Ë¾¾ËÜ»³²í¤Ë²ÃÆþ¡£¤µ¤é¤ËÆ±Ç¯8·î¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢2020Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏJ1¥ê¡¼¥°¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥­¥ó¥°3°Ì¤Î15ÆÀÅÀ¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤äÆÊÌÚSC¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ØÌá¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤ØÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£

¡¡L¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤ÓFC GRASIONÅì³ë¤Ç¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÃæ¤Ç¤â³°¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¿´¤«¤é°¦¤·¡¢¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÆüËÜ¤ËÌá¤ì¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡7·î¤Ç34ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ÎÂçÊª¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÆüËÜÉüµ¢¤ÎÉñÂæ¤¬J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢7ÉôÁêÅö¤ÎÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¶Ã¤­¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Êä¶¯¤À¡×¡Ö¥Á¡¼¥È¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÀ¸ÂÖ·ÏÇË²õ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÈ¿Â§Ãæ¤ÎÈ¿Â§¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ö¸©¥ê¡¼¥°¤Ë¤â¿ë¤Ë¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¥­¥¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡FC GRASIONÅì³ë¤Ïº£µ¨¤«¤é1Éô¥ê¡¼¥°¤Ë¾º³Ê¤·¡¢¸½ºß¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤Âç¤­¤Ê¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë