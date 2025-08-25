¡Ú°Â³ÚÄâ¡Û¿©¤ÙÊüÂê¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥³¡¼¥¹¡×10¡ó¥ª¥Õ¡ªÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼4ÉÊ¤âÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ë¤Ê¤ë¡íÆù¤ÎÆüweek¡í¤Ï31Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£
¾ÆÆù¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î°Â³ÚÄâ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯8·î25Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¤Î7Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡ÖÆù¤ÎÆüweek¡ª¡ª¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥³¥¹¥â¥¹Å¹¡¦¤Ü¤¿¤óÅ¹¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¿Íµ¤Éô°Ì4¼ï¤â¿©¤ÙÊüÂê¤â¤ªÆÀ
´ü´ÖÃæ¡¢8·î29Æü¤Î¡Ö¥ä¥¥Ë¥¯¤ÎÆü¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Î¥×¥ÁìÔÂô¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¥ë¥Ó
²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë°Â³ÚÄâ¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤ì¤Ð¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê»Ý¤ß¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï²Á³Ê594±ß¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Î319±ß¤Ë¡£
¥¯¡¼¥Ý¥óÈÖ¹æ¡§13995
¡¦ÃæÍî¤Á¥«¥ë¥Ó
¤¢¤Ð¤é¹ü¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿Æù¤Ç¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤ÎÉô°Ì¤Ç¤¹¡£»é¤Î»Ý¤ß¤ÈÆù¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï²Á³Ê759±ß¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Î319±ß¤Ë¡£
¥¯¡¼¥Ý¥óÈÖ¹æ¡§15444
¡¦¾å¥¿¥ó±ö
µí¥¿¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤âÀå¤Îº¬¸µ¤Ë¶á¤¯¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Æ»é¤¬¤Î¤Ã¤¿´õ¾¯¤ÊÉô°Ì¤Ç¤¹¡£³ú¤à¤Û¤É¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ý¤ß¤È¿´ÃÏ¤è¤¤¿©´¶¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¡¼¥ë¤ä¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï²Á³Ê1848±ß¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Î911±ß¤Ë¡£
¥¯¡¼¥Ý¥óÈÖ¹æ¡§14939
¡¦¹õÌÓÏÂµí¥«¥ë¥Ó
ÉáÃÊ¤Ïµ¤·Ú¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Å¤é¤¤²Á³ÊÂÓ¤Î¹õÌÓÏÂµí¤â¡¢´ü´ÖÃæ¤ÏÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¸ý¤É¤±¤ÈÇ»¸ü¤Ê»Ý¤ß¤òµ¤·Ú¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï²Á³Ê1628±ß¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Î1241±ß¤Ë¡£
¥¯¡¼¥Ý¥óÈÖ¹æ¡§13669
¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥³¡¼¥¹
°Â³ÚÄâ¤ÎÄêÈÖ¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼120ÉÊ°Ê¾å¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿©¤ÙÊüÂê¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥³¡¼¥¹¡×¤â¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï²Á³Ê4708±ß¤¬¡¢10¡ó¥ª¥Õ¤Î4237±ß¤Ë¡£
¿©¤ÙÊüÂê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÄ¾ÀÜÃíÊ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¥¢¥×¥ê¤ÇÍèÅ¹¥Ý¥¤¥ó¥È2ÇÜ
¡Ö°Â³ÚÄâ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡×¤Ï¡¢ÍèÅ¹²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤äÆÃÅµ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆù¤ÎÆüweek¡ª¡ª¡×´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÍèÅ¹»þ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥×¤¬ÄÌ¾ï1¸Ä¤Î¤È¤³¤í2¸ÄÃù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô