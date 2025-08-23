仕事での訪問や、ホームパーティーなどのお呼ばれのシーンに欠かせない「手土産」。おいしいのはもちろん、センスがよくて気がきいていて、相手が喜んでくれるものを選びたいですよね。そんな逸品を、企業の顔である「広報」さんに教えていただきました！

初対面の方へ出身地を伝えてあいさつするときに

くらづくり本舗

スィートポテト べにあかくん

出典: 美人百花.com

さつまいもで有名な埼玉県川越の和菓子店で人気のスィートポテトは、白あん入りで和風。蒸かして粗めにつぶしたさつまいもとフレッシュバター、生クリームなどを和えて、素材が引き立つバランスにしているそう。さつまいものホクホク感を残しつつも、しっとりなめらか。アイスクリームと食べたり、オーブントースターで温めたりしても美味！

20個入り\4,500 賞味期限:7日 通販:可

from広報さん

「幅広い世代に喜ばれるおいしさだと思います。『埼玉県出身です』とごあいさつしながらお渡しすると、顔を覚えていただきやすいようです。個包装で入り数のバリエーションが多いので、何かと重宝します」

SHOP DATA

住所：埼玉県川越市久保町5の3

電話番号：0120・882・638

営業時間：9:00〜18:00

不定休

教えてくれたのは

株式会社Relic

Co-Creator Experience部広報

1998年生まれ。大学卒業後から現職。温泉、居酒屋巡り、バスケ、アニメ鑑賞や漫画を読むことなど多趣味。中でも最近ハマっているのはサウナで、気分のリセットになっている。

