「この夏は町田が熱い。共闘しましょう」J１暫定首位のゼルビア、甲子園で決勝進出の日大三にエール！
８月21日、阪神甲子園球場で第107回全国高校野球選手権大会の準決勝が行なわれた。第１試合では、西東京代表で町田市に所在する日大三高が県岐阜商高（岐阜）と対戦。延長10回タイブレークの末、４−２で勝利を飾った。14年ぶりの決勝進出を果たし、23日の決勝で沖縄尚学高（沖縄）と相まみえる。
日大三高の快進撃に、町田市がホームタウンのFC町田ゼルビアが反応。公式Xで以下のように綴った。
「日大三高 甲子園決勝進出。2011年以来の決勝進出！14年ぶりの優勝へ、明日決勝戦に挑みます。ゼルビアも公式戦12連勝をかけ、AWAY横浜F・マリノス戦。この夏は町田が熱い。共闘しましょう」
リーグ戦で８連勝の快進撃で、暫定でJ１の首位に立っている町田が、日大三高にエールを送った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「衝撃的だ」「何者なんだ？」“退団騒動”の日本人MFに欧州名門がオファーと報道、現地は騒然「移籍するのか？」
日大三高の快進撃に、町田市がホームタウンのFC町田ゼルビアが反応。公式Xで以下のように綴った。
「日大三高 甲子園決勝進出。2011年以来の決勝進出！14年ぶりの優勝へ、明日決勝戦に挑みます。ゼルビアも公式戦12連勝をかけ、AWAY横浜F・マリノス戦。この夏は町田が熱い。共闘しましょう」
リーグ戦で８連勝の快進撃で、暫定でJ１の首位に立っている町田が、日大三高にエールを送った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「衝撃的だ」「何者なんだ？」“退団騒動”の日本人MFに欧州名門がオファーと報道、現地は騒然「移籍するのか？」